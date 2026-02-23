La Junta finalizará en abril el acceso directo del polígono de Albox a la Autovía del Almanzora

Rocío Díaz destaca que el Gobierno andaluz salda una reivindicación histórica y da soluciones al tejido productivo de la zona con esta obra

La Junta de Andalucía finalizará en el mes de abril las obras del acceso directo al Polígono Industrial Terdiguera de Albox desde la Autovía del Almanzora (A-334). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto a la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, las obras de esta infraestructura estratégica, que ya alcanza el 44% de ejecución y que “dará soluciones al tejido productivo de Albox y la comarca del Almanzora”.

Rocío Díaz ha destacado que, con esta intervención, el Gobierno de Juanma Moreno atiende a una reivindicación histórica de todo el municipio. “Era de justicia porque es inexplicable que, con tantos vehículos pesados como circulan por aquí, no se hubiera tenido en cuenta antes”, ha manifestado la titular de Fomento, que ha defendido que esta obra de acceso al Polígono Industrial Terdiguera de Albox es “una actuación clave para el presente y el futuro del municipio”.

Actualmente, la Autovía del Almanzora (A-334) soporta una intensidad media diaria de 9.590 vehículos, un 17% de ellos pesados. A esta cifra se suman los más de 5.500 vehículos diarios de la A-1204. Hasta ahora, el tráfico industrial debía atravesar el casco urbano, generando riesgos y molestias, debido, según ha explicado la consejera, a que, cuando se construyó la variante de Albox, en 2015, se dejó sin acceso al polígono.

Esta intervención, con una inversión de 828.988 euros, permitirá conectar de forma directa el polígono con el enlace 68 de la A-334 mediante un nuevo ramal de 705 metros, que no sólo mejorará la seguridad, sino que tendrá un impacto económico directo. “Supone un impulso real a la actividad económica no sólo en el municipio de Albox, sino en todos los pueblos de la Comarca del Almanzora, reforzando la competitividad del polígono, atrayendo nuevas inversiones y generando oportunidades de empleo”.

Las obras, iniciadas en diciembre de 2025, avanzan conforme al calendario previsto, con la ejecución de los movimientos de tierras para la nueva calzada de dos carriles, y “podrían estar finalizadas en torno a Semana Santa si no se producen incidencias”.

Igualmente, ha señalado que esta intervención forma parte de la apuesta por la inversión en las carreteras de la provincia de Almería. En este punto, ha recordado que, desde que Juanma Moreno llegó al gobierno en el año 2019, se han invertido más de 75 millones de euros en la red viaria, incluido hitos históricos como la esperada conexión de la Autovía del Almanzora con la Autovía del Mediterráneo. Dentro de las inversiones previstas para este año, Rocío Díaz ha destacado “un nuevo contrato de firmes, con 17,5 millones de euros para renovar las carreteras almerienses”.

Además, también se han puesto en marcha otras actuaciones como la reparación de emergencia de la A-334 y el puente de Serón, con más de 3 millones de euros, así como las inversiones previstas en carreteras de Cuevas del Almanzora a San Juan de los Terreros, Benahadux o Berja.

En la visita, la consejera de Fomento ha estado acompañado, además de por la alcaldesa de Albox, por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez.