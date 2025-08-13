La Comisión inicia la revisión del Reglamento sobre subvenciones extranjeras

La Comisión Europea ha iniciado hoy su primera revisión del Reglamento sobre subvenciones extranjeras («RSE»). Como primer paso de esta revisión, la Comisión recabará las observaciones de las partes interesadas hasta el 18 de noviembre de 2025.

La Comisión pretende recabar observaciones mediante lo siguiente:

una consulta pública para conocer la opinión sobre elementos concretos de la aplicación y el cumplimiento del RSE de todas las partes interesadas: empresas, bufetes de abogados, Estados miembros, asociaciones comerciales, particulares o investigadores, y

una convocatoria de datos para recabar observaciones más generales de todas las partes interesadas acerca de los principales objetivos del informe de revisión del RSE, su ámbito de aplicación y su contexto.

El informe de revisión se centrará en lo siguiente: i) la evaluación de las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, ii) la aplicación de la prueba de sopesamiento, esto es, si los efectos positivos de la subvención extranjera contrarrestan sus efectos distorsionadores; iii) la revisión de las subvenciones extranjeras con un posible efecto distorsionador en el mercado interior por iniciativa propia de la Comisión; iv) los umbrales de notificación, y v) más en general, el grado de complejidad de las normas y los costes que soportan las empresas.

Próximas etapas

Todas las partes interesadas en el tema podrán presentar sus observaciones a la convocatoria de datos y responder al cuestionario en cualquier lengua oficial de la UE en el portal de la Comisión «Díganos lo que piensa» hasta el 18 de noviembre de 2025. La Comisión utilizará estas observaciones en el informe de revisión del RSE que se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo.

Antecedentes

El Reglamento sobre subvenciones extranjeras empezará a aplicarse el 13 de julio de 2023. Este nuevo conjunto de normas faculta a la Comisión para hacer frente a las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras en el mercado interior. También permite a la UE garantizar unas condiciones de competencia equitativas a todas las empresas, sin dejar de mantenerse abierta al comercio y la inversión. Las subvenciones extranjeras pueden llegar al mercado interior mediante la participación en cualquier actividad económica y en cualquier sector, como en el supuesto de adquisiciones de control, participación en contrataciones públicas y otras formas de inversión directa.

El RSE exige a la Comisión que revise su práctica de aplicar y hacer cumplir el Reglamento a más tardar en julio de 2026 y posteriormente cada tres años, y que presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de las propuestas legislativas pertinentes.

Más información

Habrá más información al respecto en el sitio web de Competencia de la Comisión y el portal de esta«Díganos lo que piensa».

Declaraciones:

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva

El primer informe de revisión se presentará en julio de 2026, tres años después de que empiece a aplicarse el Reglamento sobre subvenciones extranjeras. Será una oportunidad para hacer balance de la aplicación y el cumplimiento del Reglamento hasta la fecha y de prever posibles mejoras. Gracias a la consulta pública y la convocatoria de datos presentadas hoy, los Estados miembros y las partes interesadas podrán formular sus observaciones y ayudar a la Comisión a revisar su práctica en relación del Reglamento sobre las subvenciones extranjeras, de modo que pueda hacer frente mejor a las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras en el mercado interior, minimizando al mismo tiempo la carga normativa.

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial

La contratación pública representa aproximadamente el 15 % del producto nacional bruto de la UE. Dada la magnitud de esta cifra, los europeos esperan que el proceso de selección sea equitativo y no esté distorsionado por subvenciones de terceros países. Sin embargo, el seguimiento de este objetivo debe ser lo menos burocrático y lo más transparente posible. Como partes interesadas, están invitadas a aprovechar esta oportunidad para formular sus observaciones sobre la complejidad de las normas y los costes derivados de ello, y a presentar sus ideas sobre una posible simplificación.