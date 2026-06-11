El 90% de los estudiantes presentados aprueban la PAU en Almería

La nota más alta ha sido un 13,884, obtenida por Carlos Pérez Suárez,del IES Murgi, de El Ejido. Le siguen Álvaro Águila Asensio, del Stella Maris, con un 13,800, y Álex Rober, del IES Sabinar de Roquetas de Mar, con un 13,745

El90% de los más de 4.000 estudiantes que este año han realizado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Almería la han superado y podrán, por tanto, matricularse para cursar estudios universitarios de grado.

Las calificaciones son públicas desde este jueves 11 de junio en todo el Distrito Único Andaluz (DUA). En Almería, la nota media en la fase de acceso (que puntúa sobre 10) ha sido de 7,618. Las calificaciones más altas, sumando la nota de la fase de acceso y la de admisión (sobre 14 puntos) han sido las siguientes:

Carlos Pérez Suárez, del IESMurgi de El Ejido, con un 13,884 (nota más alta).

Álvaro Águila Asensio, Stella Maris, de Almería, con un 13,800.

Álex Rober, del IES Sabinar, de Roquetas de Mar, con un 13,745.

A partir de este viernes 12 de junio se abre un plazo de tres días laborales, hasta el martes 16, para la presentación de reclamaciones. Las credenciales de notas definitivas se emitirán el 17 de junio para quienes no hayan solicitado revisión de las calificaciones otorgadas en primera corrección, y el 22 de junio de 2026 para quienes hayan solicitado revisión de las calificaciones otorgadas en primera corrección.

Por otra parte, a partir de hoy mismo se abre el plazo ordinario de solicitudes para estudios de grado en todo el distrito andaluz, plazo que permanecerá abierto hasta el día 22 de junio.

Al igual que ya ocurrió por primera vez el año pasado, la PAU de 2026se ha celebrado con un solo modelo por materia de examen, reduciéndose la posibilidad de elegir opción; por otro lado, en la corrección se han tenido muy en cuenta los criterios ortográficos, gramaticales y léxicos para la puntuación final, a lo que se añade que el 25% de las preguntas erande carácter competencial, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En Almería se han examinado más de 4.000 estudiantes, repartidos en nueve sedes de seis localidades de la provincia, un 5% de más respecto al curso pasado. De ellos,557se han presentado para subir nota en las materias de admisión.

Casi la mitad de los estudiantes inscritos se han examinado en la sede del campus y los demás se han repartido entre los IES Aguadulce y Turaniana, en Roquetas de Mar; Fuente Nueva y Santo Domingo, en El Ejido; Albujaira, en Huércal Overa;Martín García Ramos, en Albox, y Abdera, en Adra.

Toda información sobre la PAU así como sobre las inscripciones en grados puede consultarse en la web de la Universidad de Almería.

Nota: Para más información o solicitud de contactos de los estudiantes con las mejores calificaciones, por favor, contacten con Antonia Sánchez Villanueva, Gabinete de Prensa,(671 034857).

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