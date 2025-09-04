La Junta impulsa la sostenibilidad de una pyme de Serón que exporta jamón serrano a China, Estados Unidos y México

El consejero Ramón Fernández-Pacheco visita la empresa ‘Jamones de Serón Cortijo de Canata’, beneficiaria de una ayuda de 53.400 euros para el Programa de Desarrollo Rural de fondos LEADER

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado en el municipio almeriense de Serón la empresa Jamones de Serón Cortijo de Canata, S.L., una pyme familiar que ha sabido conjugar el arraigo con la modernización, incorporando mejoras energéticas e impulsando su proyección internacional.

“Jamones de Serón Cortijo de Canata es una empresa familiar con profundo arraigo en el medio rural almeriense y que representa a la perfección la fuerza y la proyección del sector agroalimentario andaluz», ha destacado el consejero.

Gracias a una ayuda de 53.400 euros concedida por la Junta de Andalucía a través de los fondos LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014–2020, la empresa ha podido instalar una planta fotovoltaica para autoconsumo en su secadero, lo que le permite reducir sus costes energéticos, mejorar su eficiencia productiva y reforzar su compromiso con la sostenibilidad.

La actuación ha supuesto, además, la creación de un empleo a tiempo completo y la consolidación de diez puestos de trabajo ya existentes, reafirmando su papel como motor de desarrollo local.

Internacionalización

Pero más allá del impulso a su sostenibilidad energética, Jamones de Serón Cortijo de Canata se ha consolidado como un referente del sector también por su dimensión exterior, pues es la única empresa andaluza autorizada para exportar jamón serrano a China, Estados Unidos y México.

Además, el titular de Agricultura ha valorado el esfuerzo continuado de la empresa por mejorar su competitividad, ya que también ha sido beneficiaria de otras líneas de apoyo de la Junta en convocatorias anteriores, como una ayuda para la ampliación de su secadero y otra para la implantación de sistemas de calidad y trazabilidad.

“Este es el camino: apoyar a quienes desde nuestros pueblos generan empleo, apuestan por la calidad, miran al exterior y hacen más fuerte al campo andaluz”, ha asegurado el consejero, que ha puesto en valor cómo “las pequeñas empresas rurales, con el apoyo adecuado, pueden competir al más alto nivel”.