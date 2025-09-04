La Filmoteca de Andalucía retoma su programación en septiembre con un total de 19 proyecciones

Claude Sautet, Alain Delon, y los ciclos ‘Los 100 metros libres’ o ‘La Primera Vez’ protagonizan el calendario de la institución dependiente de la Consejería de Cultura

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, retoma en septiembre su programación con 19 nuevas proyecciones. Entre los títulos escogidos, figuran cintas del cineasta francés Claude Sautet, del actor Alain Delon, o los ciclos ‘Los 100 metros libres’ o ‘La Primera Vez’, en sus sedes de Almería, Córdoba y Granada.

Concretamente, el calendario comienza el martes 9 en Córdoba con la proyección, a las 20:00 horas, de ‘Los Felinos’ de Alain Delon. Además, esta sede acogerá el Club de Cine, un programa que aúna un espacio de aprendizaje, encuentro e intercambio de opiniones en torno al cine con films que alternan la actualidad y la retrospectiva, y que favorecerán el posterior debate entre los asistentes. También contempla la iniciativa Andalucía Cultura Cine, con producciones audiovisuales andaluzas que han contado con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte, en su labor de promoción y difusión de la producción audiovisual andaluza.

Asimismo, se podrá ver el ciclo estrenado en Sevilla la pasada primavera ‘La primera vez’, que reúne once primeras películas de otros tantos cineastas con el fin de bucear en la semilla de su cine. Y ‘Los 100 metros libres’, en colaboración con la Filmoteca Española, que busca destacar la importancia de la producción cinematográfica de la Escuela Oficial de Cinematografía y su archivo, así como el papel de la institución en el ecosistema artístico español de la época (1947-1976), además de poner en valor la influencia de la Escuela en el cine español y su legado cultural.

La sede de Almería, abrirá su programa el lunes 15 de septiembre, a las 19:00 horas con ‘Las cosas de la vida’, de Claude Sautet. En colaboración con el Institut Français, este ciclo dedicado al cineasta francés supone una oportunidad única para revisitar —o descubrir por primera vez— el universo íntimo, melancólico y profundamente humano de Sautet. También estará en la sede de Granada, donde se proyectarán ambos títulos los días 17 y 24 de septiembre respectivamente. El lunes 22, se podrá ver ‘Tras el verano’ de Yolanda Centeno dentro de Andalucía Cultura Cine. Y para cerrar el 29 se proyectará ‘Max y los chatarreros’, de Claude Sautet.

Además, la sede de Granada estrenará el viernes 19 el documental ‘Sidonie en Japón’, de Élise Girard, cinta que explora temas de pérdida y comunicación intercultural a través del viaje de una escritora a Japón.

La Filmoteca de Andalucía se creó el 9 de diciembre de 1987. Desde su origen, lleva a cabo una labor de investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico andaluz. Esta actividad se complementa con un programa de proyecciones que aúna la revisión de los grandes referentes de la historia del cine con las últimas tendencias en este arte. Asimismo, es también un espacio cultural, de encuentro y de participación para la sociedad.