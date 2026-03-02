La Junta inicia las obras de construcción del nuevo IES Las Marinas en Roquetas de Mar, con una inversión de 8,6 millones de euros

La consejera Castillo y el consejero Fernández-Pacheco han recordado que en este municipio está también en construcción el IES Las Salinas para dar respuesta a las necesidades de esta zona

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido junto al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pachecho, al acto de colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Educación Secundaria situado en la zona de Las Marinas, en Roquetas de Mar (Almería), en cuyas obras la Junta invertirá 8,6 millones de euros. Esta actuación permitirá la creación de 620 plazas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dando respuesta así a las necesidades de escolarización de esta zona de expansión del municipio almeriense.

En declaraciones a los periodistas, Castillo ha resaltado la importancia de que Roquetas de Mar cuente con una red de infraestructura docente de calidad y adaptada a los nuevos tiempos que beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, ha explicado que el nuevo instituto contará con modernas instalaciones, espacios deportivos y un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, consiguiendo edificios docentes más sostenibles recortando el coste energético. El edificio tendrá, además, calefacción por radiadores y las aulas dispondrán de un sistema de ventilación natural con sensores de CO2. El proyecto tiene la pre-evaluación para obtener certificado de sostenibilidad Verde de Green Building Council España (GBCe).

Igualmente, Castillo ha afirmado que “la colocación de una primera piedra siempre es motivo de alegría dado que va a dar comienzo una obra muy esperada por la comunidad educativa del municipio”. Esta actuación, ha señalado, tiene un plazo de ejecución estimado de 22 meses, con la prevision de que, si todo evoluciona con normalidad, las obras finalicen a finales del 2027.

Asimismo, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha puesto la construcción del nuevo IES como ejemplo de colaboración institucional, al ceder el Ayuntamiento la parcela donde se ubicará el futuro centro docente.

La consejera ha subrayado que “la educación pública es prioritaria para el Gobierno de Andalucía y lo estamos demostrando día a día con la constante mejora de instalaciones”. Como muestra, Castillo ha resaltado que actualmente en Roquetas de Mar hay dos obras de construcción por un importe de más de 18 millones, los nuevos institutos de Las Marinas y Las Salinas. Además, se han finalizado un total de 26 actuaciones desde 2019 por valor de 5,7 millones, que han permitido crear 855 puestos escolares.

Por su parte, Ramón Fernández-Pacheco ha puesto en valor “el importante esfuerzo inversor” que está realizando la Junta para dotar a Almería de infraestructuras educativas “modernas, de calidad y adaptadas a las necesidades actuales”.

También ha señalado que esta primera piedra refleja la forma de gobernar del Gobierno de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno: “un gobierno útil, centrado en la gestión, que escucha, planifica y cumple” y ha recordado que Almería está hoy “en el centro de la acción política del Gobierno andaluz, con más inversiones, más infraestructuras y más servicios”.

Plan Mejora tu Centro y Digitalización

Por otro lado, Castillo ha destacado el programa ‘Mejora tu Centro’, una iniciativa de la Consejería orientada a optimizar las instalaciones y el confort térmico en el ámbito educativo. En Roquetas de Mar esta inversión alcanza los 1,3 millones de euros.

En cuanto a la transformación tecnológica, la consejera ha subrayado la partida de 2,2 millones de euros destinados a equipar digitalmente a 14 centros del municipio. Castillo ha definido esta estrategia como una herramienta fundamental para cerrar la brecha digital, creando un ecosistema tecnológico sólido que, sumado a la entrega de portátiles, garantiza la igualdad de oportunidades y la capacitación del alumnado.

Para la titular de Desarrollo Educativo y FP, estas cifras -que suman un total de 3,5 millones de euros- ratifican el firme compromiso de la Junta con Roquetas de Mar.

IES Las Marinas

El nuevo instituto tendrá cuatro líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato y albergará un total de 620 puestos escolares.

El edificio, en forma de L, se levantará sobre una parcela de 5.365 metros cuadrados. En las plantas primera y segunda se distribuirán los espacios docentes de Secundaria y Bachillerato. Serán 20 aulas, 16 para ESO y 4 para Bachillerato, dos aulas de música, aulas de Dibujo, Tecnología y Plástica y aula taller, así como tres laboratorios.

En la planta baja se ubicará la zona de administración, con la secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, despachos para el AMPA y el alumnado, sala de orientación y sala del profesorado. También en esta planta se localizarán la biblioteca, aula de educación especial con el aseo adaptado y el gimnasio. En el exterior, el nuevo IES de Las Marinas habrá un porche cubierto, zona de juegos, pista polideportiva, área ajardinada y huerto.

La construcción del nuevo IES de Las Marinas forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y dispone de cofinanciación europea a través del marco FEDER 2021-2027.