La Junta aborda con el sector pesquero el diseño de las ayudas del Plan Andalucía ACTÚA tras el tren de borrascas

La reunión se enmarca en la interlocución permanente con el sector, afectado por la imposibilidad de salir a faenar durante semanas

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, junto al director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, ha mantenido este lunes una reunión telemática con representantes del sector pesquero andaluz para seguir abordando el diseño de las ayudas que la Junta de Andalucía va a poner en marcha con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, las importantes pérdidas sufridas como consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas.

Este encuentro se enmarca en la interlocución permanente que la Consejería mantiene con el sector y tiene como finalidad analizar de manera conjunta el impacto que el prolongado temporal ha tenido en la actividad pesquera, que durante largos periodos no ha podido salir a faenar debido a las condiciones meteorológicas adversas, lo que ha provocado una notable merma de ingresos para armadores y tripulaciones de todas las provincias costeras andaluzas.

Durante la reunión, la viceconsejera ha subrayado la importancia de contar con la participación directa del sector en el diseño de estas ayudas. “Nuestro objetivo es que las medidas que se pongan en marcha respondan de forma real y eficaz a las necesidades del sector pesquero, por lo que resulta fundamental escuchar de primera mano a quienes han sufrido las consecuencias de este temporal”, ha señalado.

En este sentido, se ha puesto de relieve el papel clave que desempeñan las organizaciones del sector como interlocutores de la administración y como conocedores directos de la realidad del territorio. “Su experiencia y conocimiento del día a día son esenciales para configurar unas ayudas lo más ajustadas posibles a la situación real de la pesca andaluza”, se ha destacado durante el encuentro.

Vera ha recordado que estas ayudas se articularán a través del Plan Andalucía Actúa, impulsado por la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños provocados por el tren de borrascas, y que reserva una parte para el sector de la pesca y la acuicultura, con el fin de compensar las pérdidas derivadas de la paralización de la actividad y contribuir a la recuperación del tejido productivo.

Por último, se ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con el sector pesquero, estratégico para la economía y el empleo en numerosas zonas costeras de Andalucía. “Desde la Junta vamos a poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para acompañar al sector en este momento complicado, siempre desde el diálogo, la colaboración y la cercanía”, han concluido.

En la reunión han participado representantes de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA), de la Federación Andaluza de Cooperativas del Sector Pesquero (FACOSA), de la Federación Andaluza de Mariscadores a Pie, de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPES), de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Marisco (ANAMAR), del Clúster Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) y de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR), así como de las cooperativas de pescadores de Rota y Chipiona y representantes de las lonjas andaluzas. Asimismo, han estado presentes todas las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP), que junto a sus asociados serán las entidades destinatarias de las compensaciones previstas en el marco de estas ayudas.