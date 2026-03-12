La Junta insiste en la necesidad de autorizar el producto fitosanitario que ha demostrado su eficacia contra el pulgón

Fernández-Pacheco solicita también al Ministerio una mesa técnica de trabajo extraordinaria centrada en asuntos de sanidad vegetal

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado en el Parlamento andaluz su “máxima preocupación” por los daños del pulgón (Aphididae) en el sector agrícola de Almería, un problema que “está afectando tanto a cultivos de hoja verde, como lechuga y espinacas, como a cítricos del levante almeriense”. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la autorización excepcional de productos fitosanitarios a base de spirotetramat para el control de esta plaga. Como ha explicado Fernández-Pacheco, esta medida responde a que la sustancia “demostró en el pasado su eficacia” y a que, además, ya se ha permitido su utilización en otros países europeos como Francia, Alemania, Grecia, Portugal, Eslovenia e Italia.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, el consejero ha valorado que la petición de la Junta de Andalucía haya logrado la autorización del ministerio para el uso de otro fitosanitario a base de cyantraniliprol como herramienta para luchar contra esta plaga. “Sin embargo, no renunciamos al producto solicitado inicialmente dada la importancia de la superficie afectada”, ha remarcado. En base a los datos facilitados por el propio sector, los agricultores de la zona del levante almeriense estiman que este problema de sanidad vegetal tiene ya incidencia en casi el 70% de la superficie provincial de cultivos hortícolas al aire libre.

Para el Gobierno andaluz, el efecto que el pulgón está teniendo en el campo de Almería justifica la autorización temporal del fitosanitario en base a las condiciones establecidas en el reglamento sobre comercialización de este tipo de productos vigente en España. Esta norma contempla la posibilidad de que un estado miembro autorice la venta de fitosanitarios para su uso controlado y limitado por un período máximo de 120 días. Este producto se complementaría con técnicas de control biológico propias de la Producción Integrada, muy extendida en las fincas agrícolas de esta zona andaluza, y con la utilización de otras sustancias activas autorizadas para luchar contra las plagas.

En su intervención, Fernández-Pacheco ha subrayado la sanidad vegetal como uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la agricultura y ha lamentado que las enfermedades de los cultivos “se incrementan año tras año a pesar de que somos referencia en control biológico”. Al respecto, ha remarcado la apuesta de los agricultores de Almería por emplear técnicas respetuosas para combatir las plagas como la gestión integrada, la lucha biológica o el uso de biopesticidas. Sin embargo, como ha apuntado el consejero, “el sector necesita de otras herramientas de mayor eficacia para controlar esta plaga de pulgón” porque los métodos empleados hasta la fecha parecen no ser suficientes.

Mesa de trabajo

Por otro lado, Ramón Fernández-Pacheco ha explicado también a los diputados andaluces que desde la Junta de Andalucía se ha solicitado al ministerio la convocatoria de una mesa técnica de trabajo extraordinaria centrada en asuntos de sanidad vegetal. El objetivo sería, como ha remarcado, “hacer una profunda reflexión y analizar y autorizar las herramientas fitosanitarias que necesita el sector”.

Para el consejero, esta medida es “imprescindible y urgente” porque “sin sanidad vegetal no hay agricultura, y sin agricultura no hay futuro ni para Andalucía ni para el resto del planeta”.