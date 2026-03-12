La Consejería de Empleo respalda con 4,8 millones la labor de las asociaciones de autónomos y economía social

Amós García resalta “el apoyo del Gobierno Andaluz al funcionamiento de las entidades que representan a dos sectores clave del tejido productivo”

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado sobre la convocatoria de subvenciones a las asociaciones que representan a los trabajadores autónomos y la economía social, “dos sectores clave del tejido productivo andaluz que contribuyen al crecimiento económico y el empleo en nuestra tierra”. Estas ayudas, que respaldarán con 4,8 millones de euros la labor que realizan las asociaciones para impulsar el trabajo autónomo y la economía social, tienen plazo de solicitud abierto desde hoy.

Amós García ha destacado que el presupuesto de la Consejería de Empleo destinado a fomentar el trabajo autónomo y la economía social en 2026 alcanzará los 147,58 millones de euros, cerca de un 50% más que en 2025, siendo la partida que más crece.

En este sentido, ha recordado “el compromiso de la Junta de Andalucía con el impulso del empleo autónomo y las pymes como motor de avance económico y del empleo con medidas que van desde incentivos para darles un empujón financiero en sus inicios hasta el fomento del relevo generacional, pasando por ayudas para su digitalización o formación en competencias clave para la gestión empresarial. Estas actuaciones concretas se enmarcan en una política general de estabilidad, seguridad jurídica, simplificación administrativa y reducción de impuestos que persigue generar un clima propicio para la actividad de los autónomos y las empresas”.

También ha explicado que, en la actual legislatura, su departamento ha destinado más de 36 millones de euros en la provincia de Almería a apoyar el empleo autónomo con las ayudas al inicio de actividad, la cuota cero, las subvenciones a la conciliación, la consolidación del trabajo autónomo y la segunda oportunidad, el nuevo programa de teleformación o las ayudas para facilitar la digitalización, la transición verde y el relevo generacional, además de incentivos a la contratación indefinida.

El delegado de Empleo ha remarcado la positiva evolución del trabajo autónomo en la provincia de Almería “que ha alcanzado los 63.719 trabajadores por cuenta propia, una cifra nunca vista antes y que supone un incremento en 5.580 autónomos desde que Juanma Moreno fue nombrado presidente”. Finalmente, ha recordado que la capital almeriense acogerá el 23 de marzo la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía “para reconocer el gran valor que aporta el trabajo autónomo a la economía, el empleo y la sociedad en nuestra tierra”.

En cuanto a la economía social, Amós García ha resaltado “los valores democráticos, la responsabilidad social, la sostenibilidad y la innovación de este modelo económico que realiza una importante contribución en el desarrollo local”, añadiendo que la Consejería de Empleo desarrolla un plan integral para respaldar a la economía social, el PIMESA, que persigue reducir las cargas administrativas y mejorar el acceso de las empresas a los contratos públicos; mejorar el sistema de incentivos entre los que destacan los dirigidos al empleo en estas empresas; así como aumentar el reconocimiento social de las entidades del sector, con medidas como la creación de las Cátedras de Economía Social en las universidades públicas andaluzas, y fomentar el relevo generacional, con unas nuevas ayudas que se convocarán en 2026.

Presupuesto y plazos

La convocatoria de ayudas al asociacionismo de autónomos cuenta con un crédito de 3 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027 en toda Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde hoy, 12 de marzo, y podrán ser beneficiarias las asociaciones profesionales del trabajo autónomo inscritas como tales en el registro de entidades de Andalucía, así como las organizaciones sindicales y empresariales que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al colectivo de trabajadores por cuenta propia.

El objeto de las subvenciones es contribuir a la financiación parcial de los gastos de las entidades beneficiarias en las actividades llevadas a cabo para la consecución de los fines que les son propios en defensa y representación de su colectivo. En ese sentido, las acciones que podrán acogerse a las ayudas serán las que se desarrollen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive, y que hayan sido efectivamente abonadas con anterioridad al 1 de febrero de 2027.

La segunda convocatoria (https://lajunta.es/6dhl4) destina 1,8 millones de euros durante el ejercicio 2026 a las confederaciones y federaciones del sector de economía social, que podrán destinar las ayudas a costear sus gastos de funcionamiento. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados desde hoy.

En ambas convocatorias, las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática y a través de los modelos normalizados disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía (https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/servicios/ procedimientos/detalle/9309.html), así como a través del Portal de la Junta de Andalucía.