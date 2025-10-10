La Junta licita el nuevo colector de Níjar y Fernán Pérez con una inversión superior a 1,2 millones

El consejero de Agricultura destaca que esta actuación recogerá y conducirá correctamente las aguas residuales de varios núcleos del municipio en los que viven unos 5.000 vecinos

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este viernes en Níjar (Almería) la licitación del nuevo colector de Níjar y de Fernán Pérez hacia la concentración de vertidos de la aglomeración urbana de El Cautivo, una “reclamación histórica” de los vecinos que permitirá mejorar la red de saneamiento y evitar vertidos sin tratar a cauces naturales.

Acompañado por el alcalde de Níjar, Francisco Garrido, el consejero ha destacado que esta actuación “da respuesta a una necesidad real del municipio y demuestra que el Gobierno andaluz cumple con los nijareños y con toda la provincia de Almería”.

El proyecto, que se encuentra ya en fase de licitación, contempla la construcción de cinco nuevos ramales de colectores, cuatro por gravedad y uno en impulsión, con una longitud total cercana a los tres kilómetros. Las obras, que tienen un plazo de ejecución previsto de ocho meses, cuentan con una inversión total de 1.287.264,65 euros, a la que hay que sumar la dirección de obra por 158.290,60€ más.

Según ha explicado el consejero, la actuación “va a permitir recoger y conducir correctamente las aguas residuales de núcleos como Fernán Pérez, Campohermoso, San Isidro y la Villa de Níjar, completando las infraestructuras que ya ejecutamos el pasado año y mejorando la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de saneamiento en todo el municipio”.

La nueva infraestructura permitirá completar la red de colectores construida por la Junta de Andalucía en 2023, conectando todos los núcleos con la EDAR de El Viso de Níjar, y garantizará una mejor protección ambiental y sanitaria para la población beneficiaria, que supera los 5.000 habitantes.

Esta intervención forma parte de la apuesta del Gobierno andaluz por unas infraestructuras del agua modernas, eficientes y sostenibles, que contribuyen tanto al bienestar de los vecinos como al crecimiento económico de municipios rurales y agrícolas.

“Seguimos apostando por el agua como motor de desarrollo y por unas infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los almerienses y refuercen la sostenibilidad de nuestros pueblos”, ha subrayado el consejero.

Por su parte, el alcalde Níjar, Francisco Garrido, ha agradecido “el compromiso de la Consejería y de la Junta de Andalucía con Níjar, trayendo inversiones y obras muy necesarias”. En este sentido, ha destacado que la actuación presentada “resolverá por fin un problema histórico de saneamiento y depuración”.

Garrido ha recordado que “esta obra es un ejemplo más del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con Níjar”, y ha citado la reciente inauguración de la agrupación de vertidos de El Cautivo, “una inversión de 12 millones de euros que da servicio a más de 20.000 vecinos”. “La Junta está ofreciendo soluciones reales a los problemas de los nijareños, y como alcalde solo puedo agradecer esa apuesta clara y decidida por Níjar”, ha concluido.

183M€ en agua para Almería

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural mantiene su firme compromiso con la gestión eficiente y sostenible del agua en Almería. Desde 2019, la Junta de Andalucía lleva invertidos en la provincia más de 183 millones de euros en 41 actuaciones hidráulicas desde 2019, de las cuales 27 están finalizadas, diez están en ejecución y cuatro más en licitación.