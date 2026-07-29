La Guardia Civil investiga a una persona por simular una estafa para recuperar el importe de una reserva hotelera

La persona investigada denunció falsamente unos cargos supuestamente no autorizados con el objetivo de recuperar el importe abonado por una estancia en un establecimiento hotelero

La investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió acreditar que el denunciante realizó personalmente la reserva y el pago, simulando posteriormente haber sido víctima de una estafa

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de las actuaciones que desarrolla para la prevención e investigación del fraude y la protección de la seguridad en el ámbito del programa Turismo Seguro, la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de simulación de delito y otro de estafa.

La investigación se inició después del que ahora investigado presentara una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Huércal-Overa, manifestando haber sido víctima de unos supuestos cargos no autorizados realizados con su tarjeta bancaria en un establecimiento hotelero de la provincia de Sevilla.

Las primeras gestiones practicadas por los agentes permitieron solicitar diversa información al establecimiento afectado, comprobándose que el denunciante había sido quien realizó la reserva, facilitó sus datos personales y efectuó el correspondiente pago de forma voluntaria.

Asimismo, la investigación permitió acreditar que el motivo de la denuncia era intentar recuperar el importe abonado mediante la activación del seguro asociado a su tarjeta bancaria, simulando haber sido víctima de una estafa inexistente.

Como consecuencia de las gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la Investigación de esta persona como presunta autora de un delito de simulación de delito y otro de estafa, siendo remitidas las diligencias al Juzgado competente de Huércal-Overa (Almería)

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas perjudican tanto a las entidades afectadas como al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, al movilizar recursos policiales y judiciales para investigar hechos que nunca llegaron a producirse. Simular un delito o denunciar hechos falsos puede constituir una infracción penal con las correspondientes responsabilidades legales

Ante cualquier duda relacionada con cargos bancarios o posibles fraudes, contacten en primer lugar con su entidad bancaria o con el establecimiento afectado y, si existen indicios de delito, póngalo inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil en el teléfono 062, 112, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops” que permite contactar de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de forma anónima.

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