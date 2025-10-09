La Junta mejora la competitividad y digitalización en las líneas de fabricación y corte de la empresa Domporte en El Ejido

Guillermo Casquet visita la empresa, que ha recibido un incentivo de Andalucía TRADE al desarrollo industrial

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas y de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Guillermo Casquet, ha visitado las instalaciones de la empresa Domporte SL, situada en El Ejido, que ha recibido un incentivo de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).

La empresa ha sido beneficiaria de un incentivo para la mejora de la competitividad y digitalización en las líneas de fabricación y corte, destinado a la adquisición de maquinaria, con una ayuda de la Junta de 323.237,60 euros, un 56% de la inversión total.

Casquet, que ha estado acompañado en la visita por los concejales del Ayuntamiento de El Ejido José Francisco Rivera y María Herminia Padial, ha destacado que “con incentivos como este, ayudamos a que empresas como Domporte den un salto adelante en innovación, generando riqueza y empleo en nuestro territorio”.

En esta misma línea, la concejala de Comercio ha destacado la importancia de estos incentivos “que contribuyen a la modernización tecnológica, mejora y desarrollo de nuestro tejido industrial, haciéndolo más competitivo e impulsando su crecimiento empresarial”.

Por su parte, los responsables de Domporte han agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía a través de TRADE y valorado que “esta nueva maquinaria va a suponer un avance significativo en la productividad y sostenibilidad de la empresa”, que crea “puertas que responden a las necesidades técnicas y creativas de un cliente cada vez más exigente, que busca un producto singular y exclusivo”.

Estos incentivos forman parte de la estrategia de la Junta de Andalucía para impulsar la digitalización, la innovación y la internacionalización del tejido empresarial, favoreciendo la consolidación de las empresas locales y su proyección en mercados nacionales e internacionales, y van dirigidos a las microempresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos que presenten un proyecto viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no iniciados antes de la presentación de la solicitud y que cumplan con el efecto incentivador.