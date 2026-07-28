La Junta nombra a Diego Martínez Pérez como coordinador provincial del IAJ en Almería 

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio completa el organigrama de este organismo en la provincia

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha nombrado a Diego Martínez Pérez como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Almería.

Martínez, que continúa al frente del IAJ en Almería, es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, además de contar con estudios conducentes al título de Máster en Derecho y Administración Local por la Universidad de Almería. En la actualidad, Martínez es, además, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), adscrito a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, asume la competencia integral de las políticas juveniles promovidas por la Junta de Andalucía. Esto abarca el ciclo completo de actuación, desde la planificación y el diseño hasta el seguimiento y la posterior evaluación de los programas. De manera complementaria, la institución promueve la integración social a través de la formación y la participación ciudadana, coordina la agenda de Animación Sociocultural de la comunidad autónoma y fomenta el desarrollo de estudios e investigaciones especializadas en materia de juventud.

La labor del organismo se centra en incentivar a los jóvenes para que participen activamente en la sociedad, garantizando al mismo tiempo que dispongan de los recursos adecuados para su formación, promoción personal y capacitación continua. En colaboración con la empresa pública Inturjoven, el IAJ regula, planifica y administra los asuntos relacionados con los programas de intercambio, el turismo para estudiantes y la gestión integral de los espacios e instalaciones destinados a los jóvenes.

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