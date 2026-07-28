El Museo de Arte Doña Pakyta invita a descubrir el simbolismo de África con la exposición ‘Arte Africano. Máscaras y ritual’

La muestra, organizada por el Ayuntamiento y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, reúne 32 piezas que podrán contemplarse hasta el 4 de octubre

El Museo de Arte Doña Pakyta acoge hasta el 4 de octubre la exposición temporal ‘Arte Africano. Máscaras y Ritual’, una propuesta cultural que permite al público adentrarse en la riqueza artística, espiritual y antropológica del África subsahariana a través de una cuidada selección de esculturas y máscaras tradicionales. La exposición está organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, con la colaboración de la Diputación Provincial.

La muestra, comisariada por Juan Manuel Martín Robles, director de la Fundación y del Museo de Arte de Almería, reúne un total de 32 obras pertenecientes a la Colección Francisco Salmerón, entre las que se encuentran 17 máscaras, 14 esculturas y un relieve, elaborados principalmente en madera, además de piezas en bronce y otros metales.

A través de este recorrido, los visitantes podrán conocer manifestaciones artísticas creadas por 21 culturas, tribus y reinos del África subsahariana, cuyas tradiciones han perdurado durante siglos, conservando tanto las formas como los usos originales de las piezas. La exposición reúne obras procedentes de culturas y pueblos como los Bamana, Baulé, Fang, Yoruba, Punu, Dogón, Guro o Bakongo, entre otros, ofreciendo una visión amplia de la extraordinaria diversidad cultural del continente africano.

Más allá de su indudable valor estético, la exposición invita a descubrir el profundo significado simbólico y ritual de estas obras. Las máscaras, protagonistas de la muestra, aparecen vinculadas a ceremonias religiosas, ritos de iniciación y celebraciones comunitarias. Junto a ellas, el visitante podrá encontrar esculturas dedicadas al culto a la maternidad y la fertilidad, representaciones del poder y el liderazgo, así como figuras que ponen en valor el respeto a los ancianos como guardianes de la memoria, las tradiciones y la sabiduría colectiva.

Con esta nueva propuesta expositiva, el Área de Turismo del Ayuntamiento continúa impulsando una programación cultural de calidad que enriquece la oferta turística de la ciudad y consolida a los espacios museísticos municipales como referentes para quienes buscan experiencias culturales singulares durante todo el año. El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado al respecto que “la exposición reúne 32 obras, entre esculturas, relieves y máscaras, procedentes de una destacada colección privada, permitiéndonos realizar un viaje por la riqueza artística de más de una veintena de culturas y reinos del África subsahariana”. El edil ha expresado que “estoy convencido de que esta exposición será un nuevo éxito de público y una magnífica oportunidad para que miles de personas descubran, una vez más, que Almería es mucho más que sol y playa: es historia, patrimonio, cultura y hospitalidad”.

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