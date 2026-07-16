VOX registra una batería de preguntas para que el PP esclarezca la presunta trama de enchufismo en la limpieza de Almería por el caso Acciona

Juan Francisco Rojas recuerda que VOX ha pedido en múltiples ocasiones que se realizara una auditoría externa sobre este contrato en concreto y el “Partido Popular siempre la ha rechazado”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha registrado una batería de preguntas para que el equipo de gobierno del Partido Popular de la capital esclarezca el caso Acciona. Recordemos que esta empresa, que gestiona el servicio de limpieza viaria y de playas de la capital, despedía al delegado de Servicios Urbanos en Andalucía y Levante, Javier Mínguez, por contratar presuntamente a su esposa cobrando un sueldo sin trabajar.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, anunció, además, que su formación va a solicitar un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno del Partido Popular dé explicaciones por las presuntas contrataciones irregulares y enchufismo de familiares. Además, recordó que VOX ha pedido en múltiples ocasiones que se realizara una auditoría externa sobre este contrato en concreto y el “Partido Popular siempre la ha rechazado”. “Durante años nos dijeron que la auditoría no hacía falta. Hoy las noticias demuestran que era imprescindible”.

Rojas ha recordado que a mediados de mayo el equipo de gobierno de María del Mar Vázquez volvió a adjudicar el contrato a Acciona por más de 27 millones de euros al año (10 millones de euros anuales respecto al anterior) y durante siete años, lo que asciende a una cantidad de más de 190 millones de euros, “sin comprobar antes cómo se había ejecutado el que ya existía”.

VOX pregunta, entre otras muchas cuestiones, al ejecutivo de María del Mar Vázquez que de los trabajadores contratados por Acciona, cual es el número de trabajadores vinculados al servicio de limpieza viaria y playas detectados por la empresa que no acudían a su puesto de trabajo. La Evolución del absentismo en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Si se ha detectado algún trabajador del servicio de limpieza que también aparezca vinculado a los servicios que esta misma empresa presta al puerto de Almería o por los los criterios de contratación de la esposa del exdelegado de servicios urbanos de Andalucía y Levante de ACCIONA.

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