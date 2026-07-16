VOX registra una batería de preguntas para que el PP esclarezca la presunta trama de enchufismo en la limpieza de Almería por el caso Acciona

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
VOX Juan Francisco Rojas sobre el caso Acciona

Juan Francisco Rojas recuerda que VOX ha pedido en múltiples ocasiones que se realizara una auditoría externa sobre este contrato en concreto y el “Partido Popular siempre la ha rechazado”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha registrado una batería de preguntas para que el equipo de gobierno del Partido Popular de la capital esclarezca el caso Acciona. Recordemos que esta empresa, que gestiona el servicio de limpieza viaria y de playas de la capital, despedía al delegado de Servicios Urbanos en Andalucía y Levante, Javier Mínguez, por contratar presuntamente a su esposa cobrando un sueldo sin trabajar.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, anunció, además, que su formación va a solicitar un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno del Partido Popular dé explicaciones por las presuntas contrataciones irregulares y enchufismo de familiares. Además, recordó que VOX ha pedido en múltiples ocasiones que se realizara una auditoría externa sobre este contrato en concreto y el “Partido Popular siempre la ha rechazado”. “Durante años nos dijeron que la auditoría no hacía falta. Hoy las noticias demuestran que era imprescindible”.

Rojas ha recordado que a mediados de mayo el equipo de gobierno de María del Mar Vázquez volvió a adjudicar el contrato a Acciona por más de 27 millones de euros al año (10 millones de euros anuales respecto al anterior) y durante siete años, lo que asciende a una cantidad de más de 190 millones de euros, “sin comprobar antes cómo se había ejecutado el que ya existía”.

VOX pregunta, entre otras muchas cuestiones, al ejecutivo de María del Mar Vázquez que de los trabajadores contratados por Acciona, cual es el número de trabajadores vinculados al servicio de limpieza viaria y playas detectados por la empresa que no acudían a su puesto de trabajo. La Evolución del absentismo en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Si se ha detectado algún trabajador del servicio de limpieza que también aparezca vinculado a los servicios que esta misma empresa presta al puerto de Almería o por los los criterios de contratación de la esposa del exdelegado de servicios urbanos de Andalucía y Levante de ACCIONA.

Más historias

CCOO Almeria Obdulia Blanco secretaria general

CCOO traslada su pésame por las víctimas del incendio de Los Gallardos: “Las políticas de prevención son insuficientes. Habrá que analizar qué ha fallado para que ocurra esta tragedia”

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
Ernesto Alba-4

Por Andalucía reclama en Almería el derribo inmediato de El Algarrobico: “Hay que cerrar ya esta vergüenza”

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
Leon Congreso

La democracia es la opción favorita de gobierno para el 80,8% de la población

Agencias julio 6, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Garrucha procesion de la Virgen del Carmen 2026 5

Procesión de la Virgen del Carmen en Garrucha

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Viajes de verano

La recarga pública gana peso en los viajes de verano y la utiliza el 83% de los conductores de vehículos eléctricos

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Mojacar carretera de acceso al pueblo y al aparcamiento

Santiago de Compostela, Pamplona y León lideran los viajes en tren este verano

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Encrucijada

Miski Liu Suria julio 16, 2026 0
Impacto crítico del absentismo laboral en España

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social propone un modelo de reincorporación laboral gradual para frenar el absentismo estructural en España

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0