La Policía Nacional refuerza en Almería la seguridad de estudiantes internacionales en la Universidad

§ La charla se enmarca en las Jornadas de Orientación de bienvenida al nuevo alumnado Erasmus

§ Agentes de la Delegación de Participación Ciudadana ofrecieron pautas de autoprotección y canales de contacto ante cualquier emergencia

La Policía Nacional en Almería refuerza la seguridad de estudiantes internacionales en la Universidad mediante una actividad formativa celebrada el día 6 de febrero en el Aulario de esta institución, todo ello dentro de las Jornadas de Orientación organizadas con motivo del inicio de curso y la recepción del alumnado internacional.

La sesión, previamente programada a petición de la organización universitaria, fue impartida por un subinspector y una policía adscritos a la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Almería.

Durante una ponencia distendida, los representantes policiales ofrecieron a cerca de trescientos asistentes información detallada, en inglés y castellano, sobre medidas de seguridad ciudadana y pautas básicas de autoprotección orientadas a quienes se incorporan por primera vez a la vida universitaria en la ciudad.

El objetivo principal de la intervención fue proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a que la estancia académica de los estudiantes sea lo más segura y satisfactoria posible, reforzando la prevención como elemento clave de la seguridad.

La sesión también incluyó información de carácter general sobre el entorno y datos de interés para la vida cotidiana de los estudiantes, complementando los contenidos de seguridad con orientaciones útiles para su integración durante el periodo académico.

El interés mostrado por los asistentes fue destacado, formulando diversas preguntas relacionadas con aspectos más concretos de la seguridad en distintas zonas de la ciudad y con cuestiones básicas sobre la legislación vigente en España, lo que permitió ampliar y adaptar las explicaciones a sus inquietudes reales.

Esta actividad se desarrolló en coordinación con el Servicio de Movilidad y Promoción de la Universidad de Almería, dentro de su programa de acogida, consolidando la colaboración institucional entre la Policía Nacional y el ámbito universitario para fomentar la prevención, la información y la seguridad entre la comunidad estudiantil internacional.