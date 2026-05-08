La Maratón de Donación de Almería busca superar los mil donantes en el Rafael Florido

Es un evento sanitario de referencia que contará con un equipo de 55 profesionales de toda Andalucía y de reconocimiento a instituciones

El Centro de Área de Transfusión Sanguínea ha organizado la XVIII edición de la Maratón de Donación de Sangre y Plasma de Almería, que vuelve al Pabellón de Deportes Rafael Florido este 7 de mayo. Tras los resultados de 2025, año en el que participaron 868 donantes (654 de sangre y 150 de plasma), la organización se marca para este 2026 el ambicioso reto de superar el millar de participantes. El objetivo principal es reforzar las reservas de componentes sanguíneos para garantizar un verano tranquilo y sin necesidad de llamamientos urgentes.

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha señalado que «esta cita es un ejemplo de la Almería solidaria que todos conocemos, una provincia que siempre responde cuando se trata de ayudar a los demás». Martín ha destacado el esfuerzo logístico subrayando que «este maratón no es solo un evento puntual, sino el pulmón que permite a nuestros hospitales seguir funcionando con plenas garantías durante los meses estivales, cuando las reservas suelen flaquear». Asimismo, la delegada ha querido poner en valor el papel de las nuevas generaciones, afirmando que «queremos que este Rafael Florido sea también un punto de encuentro para jóvenes donantes que aseguren el relevo generacional de este gesto altruista».

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería ha agradecido al Centro de Transfusiones esta iniciativa tan importante, así como la organización de este XVIII Maratón en el Pabellón Rafael Florido. “Es fundamental reconocer el trabajo de los profesionales y voluntarios que se vuelcan para ofrecer a quienes más lo necesitan algo tan elemental y vital como es la sangre. Como siempre decimos, esto no es petróleo que se pueda comprar, ni agua que se pueda traer de otro lugar; la sangre es vida, y Almería demuestra cada día que es una provincia que rebosa generosidad y solidaridad».

Del mismo modo, ha agradecido el reconocimiento a la Institución Provincial junto al resto de entidades e instituciones, al tiempo que ha animado a la participación: “La donación es un acto profundamente humano que no se puede obtener de otra forma que no sea a través del corazón de los ciudadanos. Desde la Institución Provincial, recibimos con orgullo este reconocimiento a nuestra colaboración, reafirmando nuestro compromiso con el Centro de Transfusiones y con una causa que es el pilar de la salud pública en nuestra provincia».

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha manifestado que “desde el Ayuntamiento de Almería trabajamos para construir una ciudad activa, inclusiva y solidaria, y donar sangre es un gesto de generosidad, a la vez que una necesidad para la sociedad. Por eso, es una alegría comprobar la solidaridad de los almerienses que hoy están acudiendo al maratón, a la vez que me gustaría recordar que donar sangre es un gesto sencillo, seguro y que apenas lleva unos minutos, pero tiene un impacto enorme en hospitales y pacientes que dependen de transfusiones cada día”.

Tal y como se ha detallado desde el Centro de Transfusión, para atender a los voluntarios esta edición cuenta con un equipo reforzado de 55 profesionales sanitarios. Este despliegue humano tiene como fin asegurar que la donación sea ágil y que nadie tenga que esperar más del tiempo estrictamente necesario.

La jornada, que se desarrollará de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 21:30 horas, pondrá un foco especial en la donación de plasma. Para ello, se han instalado 26 máquinas específicas con el fin de seguir creciendo en este componente esencial. «Donar sangre es tener buena salud y compartir salud con los demás», recuerdan desde la organización, haciendo hincapié en que esta cita debe servir de escaparate para quienes aún no se han decidido a donar y para concienciar sobre la necesidad diaria de sangre en nuestros hospitales.

Para lograr esta movilización, se ha puesto en marcha una intensa campaña de difusión que incluye el envío de 10.000 cartas, mensajes de SMS y WhatsApp, y presencia activa en redes sociales. Además, la información llegará a través de cartelería digital en centros de salud, pantallas de avisos de turno del SAS, la pasarela iPasen de Educación, prensa escrita, televisión local y radio.

Como novedad en esta decimoctava edición, a las 11:00 horas tendrá lugar un acto de reconocimiento a las asociaciones e instituciones que colaboran activamente en la difusión del mensaje de la donación. La Maratón contará un año más con el apoyo de los voluntarios de la Asociación de Donantes de Vida de Almería, Roquetas y El Ejido, encargados de la atención post-donación y el refrigerio.

Los asistentes serán obsequiados con un desayuno o merienda cardiosaludable compuesto por productos de la tierra como tomate, aceite de oliva virgen extra (AOVE), jamón y fruta. Asimismo, se habilitará una ludoteca en horario de tarde (de 16:00 a 21:30 horas) para que los donantes que acudan con niños puedan realizar su gesto solidario con total tranquilidad.

El Centro de Transfusión agradece la colaboración fundamental del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, así como el apoyo de empresas como Aceites Lubrín, Unica Group, Supera y Panificadora Mediterránea.

En esta decimoctava edición ha tenido lugar un acto de reconocimiento a las entidades que colaboran en la difusión de la donación. En el ámbito institucional se ha distinguido la implicación del Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería, la Base Militar BRIL Rey Alfonso XIII, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional.

La labor de concienciación también ha sido reconocida en el sector educativo y empresarial a través de la Universidad de Almería, el IES Albaida, el PITA, así como a empresas como Unica Group, Grupo Cosentino, Cajamar, Michelin y Almazara Lubrín. Igualmente se ha puesto en valor la colaboración del Centro Comercial Gran Plaza, Centro Comercial Torrecárdenas y Centro Supera.

El papel de los medios de comunicación ha sido fundamental para el éxito de la convocatoria, reconociéndose la labor de Canal Sur, Diario de Almería, Ideal, Interalmería TV, COPE y el periodista Alfredo Casas López.