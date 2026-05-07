Rodrigo Alonso ha afirmado Roquetas de Mar, junto a Santiago Abascal, que a los jóvenes almerienses “debemos garantizarle un futuro de oportunidades”

Sandra Gálvez

El candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía asegura, en un acto abarrotado en Roquetas de Mar, que “debemos garantizarle un futuro de oportunidades y procurar que no se sienten extranjeros en su tierra”

El candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha afirmado durante un acto de campaña en Roquetas de Mar, junto al presidente de VOX, Santiago Abascal, y al candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que a los jóvenes almerienses “debemos garantizarle un futuro de oportunidades y procurar que no se sienten extranjeros en su tierra”.



Alonso ha criticado al Partido Popular y PSOE por aprobar en Bruselas los acuerdos comerciales que “provocan la competencia desleal a nuestro sector primario. En Almería conocemos, perfectamente, las consecuencias de la competencia desleal del acuerdo comercial con Marruecos, ya que nos ha relegado a un tercer puesto y se ha consolidado como el segundo proveedor de tomate de la UE”.

El candidato de VOX ha explicado que “hay que votar al partido que ha dicho que va a derogar el acuerdo comercial con Marruecos y de MERCOSUR y se llama VOX”. Algo de lo que “el Partido Popular y el Partido Socialista son culpables tras aprobarlo en Bruselas”.

Alonso ha hecho hincapié en la prioridad nacional, afirmando que los jóvenes españoles “van a ser los primeros en el acceso a las ayudas y a la vivienda”. Ya que “gobernar es priorizar y hasta ahora se había priorizado a los de fuera, a partir de ahora se va a priorizar a los de aquí”.

Además, ha explicado una serie de medidas que llegarán con VOX en la Junta de Andalucía para que los que decidan emprender una actividad agraria “se les reduzca el ITP para que paguen una pequeña cantidad y no se les asfixie a impuesto”. Se les va a facilitar cualquier trámite que tengan que hacer ante la administración “ya que solo tendrán que presentar una declaración responsable”.

“Hay que eliminar la burocracia y los impuestos para que los jóvenes puedan construirse un futuro cierto en Almería”, ha añadido.



Con VOX en la Junta de Andalucía “vamos a asegurar una próxima generación de agricultores, ganaderos y pescadores almerienses porque nosotros queremos el relevo generacional en Almería y no en Marruecos”. Para concluir ha mandado un mensaje a los jóvenes almerienses asegurándoles que “el cambio de rumbo está en vuestra mano”.

El candidato de VOX a la Presidencia de Andalucía ha asegurado que las próximas elecciones “van de acabar con el engaño y la estafa, y de poner encima la verdad” porque “estamos cansados de que nos roben y de que nos traicionen a todos los españoles”

El candidato de VOX a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha subrayado que el 17 de mayo “nos jugamos el futuro de los andaluces, la defensa de la agricultura, la ganadería y la pesca, y la tranquilidad, la seguridad y la prosperidad en los barrios de Andalucía”.

Abascal reivindica en Roquetas de Mar “la prioridad nacional”: “La receta es sencilla, los españoles primero”

El presidente de VOX ha criticado a Moreno Bonilla por gastar el dinero de los andaluces en menas, callar ante la regularización masiva de Sánchez y negarse a bajar impuestos como en Aragón y Extremadura.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha participado este jueves en un acto en Roquetas de Mar junto al candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, donde ha defendido que su formación “habla de los problemas reales” de los españoles y ha reivindicado la “prioridad nacional” frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. “La receta es sencilla: los españoles primero”, ha afirmado durante su intervención.

Abascal ha criticado a Pedro Sánchez al que ha acusado de estar al frente de “una mafia criminal contra los intereses de su propio pueblo”. El líder de VOX ha denunciado la corrupción que rodea al Ejecutivo, el deterioro de las infraestructuras, las carreteras y las vías férreas, así como las consecuencias de las políticas energéticas y migratorias del Gobierno. “Esta es la puñetera verdad”, ha asegurado, antes de advertir de que “no hay ningún país europeo” que esté soportando una situación como la que viven actualmente los españoles. “No le insultamos, le definimos”, ha dicho sobre Sánchez.

Durante su discurso, Abascal también ha advertido de que “esta batalla no está ganada” y ha señalado que todavía queda un año para las elecciones generales. En este sentido, ha acusado al PP de repetir el error de 2023, cuando “ya estaba repartiendo ministerios” antes de abrirse las urnas. “Ojalá podamos votar y no nos encontremos con algún tipo de trampa o con alguna epidemia o nos metan aquí siete barcos para encerrarnos en casa”, ha afirmado, asegurando que Sánchez “está dispuesto absolutamente a cualquier cosa para pasar por encima de la voluntad de los españoles”.

Por otra parte, Abascal ha denunciado que el Gobierno pretende “regularizar a todo quisqui” mientras “regala la nacionalidad española”, a la que ha definido como “el tesoro de nuestros antepasados”. “No vienen a pagarnos las pensiones. Vienen a vivir de las ayudas sociales que no llegan a los españoles”, ha señalado. Por ello, ha defendido la “repatriación inmediata” de quienes entren ilegalmente y la expulsión de quienes delincan, además de iniciar “de manera ordenada” procesos de remigración para quienes viven de ayudas sociales mientras “los españoles están en paro”.

Abascal también ha relacionado la inmigración masiva con el colapso de la sanidad, la crisis de vivienda y el aumento de la inseguridad. “¿Y entonces qué es lo que tenemos? Ocupaciones, robos con violencia y violaciones”, ha denunciado, tras recordar el asesinato de una mujer en Cataluña y otros sucesos recientes protagonizados por inmigrantes reincidentes. “Aquí ahora mismo hay una prioridad que son los españoles”, ha insistido, defendiendo que la prioridad debe ser “atender a la juventud española que no tiene futuro, atender a los mayores que tienen dificultades para llegar a final de mes y atender a la seguridad en las calles”.

Por último, el líder de VOX ha acusado a Juanma Moreno Bonilla de haberse convertido en “un colaborador perfecto” de Pedro Sánchez y “un imitador de Rajoy”. “Está gastándose el dinero de los andaluces en mantener menas y en traer más menas”, permanece “callado” ante la regularización masiva impulsada por el Gobierno y “se niega a oponerse al Pacto Verde y al acuerdo de Mercosur que arruina al sector primario”, ha insistido. Además, ha reprochado al Ejecutivo andaluz que no quiera bajar impuestos “como sí se ha logrado en Aragón y Extremadura”. “El 17 de mayo lo que se vota es si Juanma Moreno sigue sentado en el sillón tan tranquilo o si le apretamos las tuercas”.