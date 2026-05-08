Miski Liu Suria

El mejor maestro es tu enemigo, porque pone a prueba tu paciencia, tu control y tu tolerancia, según los lamas tibetanos.

Sanando el pasado

Gente absurda

Entorno tóxico

Tigres de papel

Cerrando ciclos

Sanando el alma

Curando heridas

De Madrid al cielo

La nueva Tierra feliz

Soltando el peso del ayer

Payasos de circo sin gracia

Nos encogimos bajo el peso

Mirando hacia atrás sin ira

Despertando a un mundo mejor

Estamos en medio de la tormenta

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Qué tendrá el pasado que nos desagrada mirar hacia atrás? Nos cerraron puertas y nos cerraron caminos para buscarnos la vida. Nos humillaron, nos metieron miedo, nos drenaron la energía, y encima nos convencieron de que somos unos inútiles y de que no valemos para nada. Y dijo ‘nos’ porque creo que no soy el único.

Casi siempre resumo las opiniones de otros, pero esta vez voy a dar la mía. Casi todas las personas que me hicieron daño ya están muertas. Fueron personajes absurdos, gente tóxica enterrada por su propio karma negativo y por sus propias contradicciones. Supongo que habrán visto el daño que hicieron cuando pasaron su revisión de vida.

Me niego a pensar que todos fueran malos. Más bien los considero enfermos espirituales que no sabían el daño que hacían, pero eran expertos en poder trabas y zancadillas. Aprendí a palos el latín, y por eso les tengo tanta simpatía a los dominicos, a los jesuitas o a los hermanos de La Salle.

Tuve que aprender muchos trucos para salir adelante y sortear a las personas supresivas. Descubrí que son tigres de papel cuando los enfrentas, pero eso requería coraje. Supongo que me pusieron a esos payasos de circo sin gracia para que aprendiera a superarlos, pero veo que eran incompatibles con la naturaleza de la perfección divina.

“De Madrid al cielo” porque en Madrid encontré el cielo. Por primera vez en mi vida podía decir lo que pensaba sin sentirme ridículo. Allí tuve la oportunidad de asistir a conferencias y tertulias, y comunicarme con personas afines a mis ideas y sentimientos.

Luego volví a mi tierra natal y me encontré con un jefe de pesadilla y un trabajo explotador. Lo llamé en mi interior “periquillo mal contento” porque nunca estaba contento con mi labor, por mucho que me esforzara en alcanzar la perfección. Luego descubrí que era un ser supresivo, es decir, un ser espiritualmente enfermo que basa su supervivencia en suprimir la supervivencia de los demás. Ese sigue vivo, pero no lo veo feliz.

Luego monté un negocio independiente que fue una ruina, cuyas deudas arrastro, pero mientras tanto comencé mi labor de divulgación espiritual traduciendo los mensajes de Sheldan Nidle, y descubrí que esa era mi misión de vida, y no he parado desde entonces. Al principio lo hacía gratis, pero luego me di cuenta que el Periodismo de Misterio es mi profesión legal, y que necesito sobrevivir como todo el mundo, pero esta labor es vocacional y no está pagada por la cantidad de horas que se invierten en investigar estos temas.

Ahora me he dado cuenta de que nunca ha existido ese pasado realmente. Fue mi propia pesadilla lo que me obligó a despertar. Por lo tanto, decido borrar de mi existencia todas las experiencias desagradables y agradezco a mis enemigos la lección que me enseñaron.

Los únicos oasis de mi generación fueron los movimientos utópicos como los hippies, la música de los años 60 ó 70, y los muchos maestros y escritores idealistas que tuvimos la suerte de conocer y de leer. También lo fueron los momentos de soledad maravillosa que pasé en la sierra durante mi infancia.

LA NUEVA TIERRA

Acabo de soñar con la nueva Tierra. Se sentía un ambiente más ligero y feliz, y menos sobrecargado que ahora. Había mucha gente alegre por la calle y eran muy serviciales, porque te ayudaban antes de que pidieras ayuda. No era un mundo perfecto, pero era una maravilla comparado con el actual.

Según Laura Aboli, no nacimos rotos. Nacimos radiantes, maravillosos, bellos, poderosos e ilimitados, pero el adoctrinamiento, el miedo, la manipulación y la experiencia de dolor y pérdida, fueron minando esa luz hasta que olvidamos quiénes éramos en realidad. Nos encogimos bajo el peso de lo que nos sucedió, hasta que el trauma mismo se convirtió en nuestra identidad.

Ahora es el momento de desprendernos de esas capas. De dejar de permitir que nos definan las cicatrices, de recordar la esencia de quienes somos: seres divinos con un potencial infinito. Sólo entonces podremos empezar a crear y experimentar el mundo con el que todos soñamos en secreto. La sanación no es sólo personal, es colectiva, y abrimos la puerta a un mundo nuevo en el momento en que nos atrevemos a imaginar una vida más allá del trauma.

https://t.me/LauraAbolichannel

FIRMEZA

Según Zachary Fisher, el cambio requiere que te mantengas firme.- Lo asombroso es cuánta gente dice que quiere que cambie el mundo, hasta que el cambio comienza a ocurrir realmente. El cambio real no es limpio. No llega envuelto en comodidad. Sacude las cosas. Expone las cosas. Saca a la luz lo que ha estado oculto. En el momento en el que golpea esa presión, mucha gente vuelve a caer en el miedo. No porque sean débiles, sino porque el miedo es familiar y está condicionado. Se ha reforzado una y otra vez.

Este cambio nos pide algo diferente. ¿Puedes mantener tu centro cuando parecen inciertas las cosas? ¿Puedes confiar en lo que se está desarrollando incluso cuando no se ve como esperabas? ¿Puedes permanecer arraigado en algo más profundo que el ruido?

Cuanto más gente tenga fe real, no creencia ciega, sino un conocimiento sólido de que está avanzando la humanidad, tanto más fluida será esta transición. El miedo crea resistencia. La confianza genera fluidez, y vemos cómo se manifiestan ambas simultáneamente.

No tienes que ignorar lo que está sucediendo. No tienes que fingir que todo es perfecto, pero sí tienes la opción de elegir cómo afrontarlo. Mantente firme y alerta. Mantente anclado en lo que sabes que es posible, porque la humanidad no pierde esto. Evoluciona a través de ello.

🔥 The Shift Requires You to Stay Steady 🔥



What’s amazing to watch right now is how many people say they want the world to change… until change actually begins to happen.



Because real change isn’t clean. It doesn’t arrive wrapped in comfort. It shakes things. It exposes… pic.twitter.com/mDsNbddTAB — Zachary Fisher (@zachqfish) May 3, 2026

MASCARADA

Según Starship Earth, la vida es una mascarada y el mundo es un escenario.- Muchos se preguntarán cuánto tiempo más podrán las masas seguir ignorando la situación antes de que les caiga encima el jarro de agua helada. La operación psicológica no ha llegado aún a ese punto.

Hay muchas revelaciones en marcha, con un fuerte impulso para la divulgación. Con la cantidad de avistamientos de ovnis, no entiendo por qué le sorprendería a tanta gente, pero será interesante cuando la mayor parte de la humanidad descubra que fue infiltrada su civilización por seres de otros mundos hace miles de años, y que todavía caminan entre nosotros hoy en día.

Hay cambia-formas, clones y dobles con mejoras quirúrgicas, así como actores con máscaras que recrean nuestra vida. Lo vemos todo, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El engaño está por todas partes. La tecnología actual es convincente, pero todo es un espectáculo, una farsa. Lo hacen los malos, y también los buenos.

Hay muchas cosas por ahí que no son humanas. Cuando los héroes imparten justicia a los que la merecen, el enemigo suele sustituirlos, para mantener la ilusión de control, y para mantener en la ignorancia al resto de los seres humanos; dóciles, maleables y fáciles de controlar.

https://starshipearththebigpicture.com/2026/05/04/may-4-2026-life-is-a-masquerade-all-the-worlds-a-stage-and-other-truths-videos

NOTICIAS ALTERNATIVAS

Una Orden Ejecutiva ordena cerrar los laboratorios biológicos secretos.https://x.com/imPascalNajadi/status/2050916274385961344

secretos.https://x.com/imPascalNajadi/status/2050916274385961344 El mundo ha cruzado el punto de no retorno según Kryon .- La humanidad ha entrado en una etapa de cambio irreversible y se ha cerrado un ciclo anterior. Describe el periodo actual como el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, con cambios profundos en la conciencia humana.https://www.youtube.com/watch?v=NVzC3HgMQ7A

.- La humanidad ha entrado en una etapa de cambio irreversible y se ha cerrado un ciclo anterior. Describe el periodo actual como el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, con cambios profundos en la conciencia humana.https://www.youtube.com/watch?v=NVzC3HgMQ7A El libro «Despertando al Cristo Interior» argumenta que el cristianismo tradicional ha traicionado a las enseñanzas originales de Jesús al destacar el dogma, la jerarquía y los rituales por encima de la auténtica transformación espiritual.https://www.naturalnews.com/2026-05-05-awakening-the-christ-within-provocative-guide-decentralized-faith.html

al destacar el dogma, la jerarquía y los rituales por encima de la auténtica transformación espiritual.https://www.naturalnews.com/2026-05-05-awakening-the-christ-within-provocative-guide-decentralized-faith.html Los científicos revelan que podrían funcionar los viajes en el tiempo . Investigadores han propuesto un enfoque que podría permitir enviar mensajes al pasado utilizando principios de la mecánica cuántica. De hecho, podría estar ocurriendo ya mismo.https://www.zerohedge.com/technology/scientists-reveal-time-travel-could-work

. Investigadores han propuesto un enfoque que podría permitir enviar mensajes al pasado utilizando principios de la mecánica cuántica. De hecho, podría estar ocurriendo ya mismo.https://www.zerohedge.com/technology/scientists-reveal-time-travel-could-work Desde 1871, millones de personas fueron registradas sin saberlo en un sistema corporativo que convirtió la vida humana en garantía financiera. Ahora, el gran despertar está exponiendo la verdad y recuperando la soberanía, según Medeea Greere .https://x.com/GreereMedeea/status/2051401157835100304

.https://x.com/GreereMedeea/status/2051401157835100304 Se gesta una revolución sísmica bajo la superficie, en un mundo envuelto en el secretismo, donde poderes ocultos han controlado el rumbo de la historia, según Medeea Greere . No es un espectáculo para las masas la caída de la camarilla, sino una operación secreta que cambiará para siempre el rumbo de nuestro mundo.https://amg-news.com/bombshell-update-2026-declas-indictments-arrests-and-executions-unraveling-the-deep-state-agenda-we-have-it-all-q/

. No es un espectáculo para las masas la caída de la camarilla, sino una operación secreta que cambiará para siempre el rumbo de nuestro mundo.https://amg-news.com/bombshell-update-2026-declas-indictments-arrests-and-executions-unraveling-the-deep-state-agenda-we-have-it-all-q/ Pastores religiosos revelan que fueron informados en una reunión secreta con funcionarios del gobierno sobre cómo revelar a su congregación la existencia de seres de otros mundos.https://x.com/ShadowofEzra/status/2051754965018808672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2051754965018808672%7Ctwgr%5Eadd2e2455ce255614237330bba415b0e54fd93da%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsunnysjournal.com%2F

La revelación de vida extraterrestre va a provocar graves crisis nerviosas en algunas de las personas más religiosas, según Eliza Ayres . Y cuando se den cuenta de que la religión se ha utilizado como mecanismo de control para dividir y conquistar a la humanidad, esos sacerdotes, pastores y ministros van a tener mucho que explicar.https://sunnysjournal.com/

. Y cuando se den cuenta de que la religión se ha utilizado como mecanismo de control para dividir y conquistar a la humanidad, esos sacerdotes, pastores y ministros van a tener mucho que explicar.https://sunnysjournal.com/ Las guerras y el caos no son más que distracciones, orquestadas para desviar tu atención del despertar espiritual que se está desarrollando, según el comandante Vrillon . Quienes buscan controlar la Tierra se aferran a un último vestigio, intentando mantener su dominio mediante el miedo y la división. No se permitirá ninguna detonación nuclear, ya que no sólo destruiría a la humanidad, sino también a la Tierra misma.http://goldenageofgaia.com/2026/05/06/commander-vrillon-of-the-ashtar-galactic-command-it-will-not-be-allowed/

. Quienes buscan controlar la Tierra se aferran a un último vestigio, intentando mantener su dominio mediante el miedo y la división. No se permitirá ninguna detonación nuclear, ya que no sólo destruiría a la humanidad, sino también a la Tierra misma.http://goldenageofgaia.com/2026/05/06/commander-vrillon-of-the-ashtar-galactic-command-it-will-not-be-allowed/ Estamos en medio de la tormenta según The Yorkshire Lass.- Nos advirtieron que se pondría difícil la situación, y que el final no sería del agrado de todos. Se intensifica la exposición y la revelación de información, y es incómodo ver cómo despierta la gente de su letargo. Incluso quienes están despiertos encuentran difícil transitar esta etapa del plan. Ya saben cómo termina todo esto: Dios ya ha ganado.

según The Yorkshire Lass.- Nos advirtieron que se pondría difícil la situación, y que el final no sería del agrado de todos. Se intensifica la exposición y la revelación de información, y es incómodo ver cómo despierta la gente de su letargo. Incluso quienes están despiertos encuentran difícil transitar esta etapa del plan. Ya saben cómo termina todo esto: Dios ya ha ganado. Todo parece estar muy mal, pero no es así. Hay gente buena que nos ve y nos escucha; nos están vigilando muy de cerca. Se podría decir que nos protegen. Ahora mismo estamos atravesando los dolores del parto de una nueva era, y va a ser bella, pero primero tenemos que desenmascarar el mal y la oscuridad antes de llegar a nuestro nuevo mundo mejor. No será un camino fácil. Céntrense en lo positivo en lugar de en lo negativo porque están sucediendo muchas cosas buenas.https://sunnysjournal.com/2026/05/06/the-ending-wont-be-for-everyone-were-in-the-storm-the-yorkshire-lass/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.