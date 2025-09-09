Home / Uncategorized / La Mini Desértica, inclusiva y solidaria, se celebrará el 17 de octubre en el Parque de las Almadrabillas, con 650 plazas

La Mini Desértica, inclusiva y solidaria, se celebrará el 17 de octubre en el Parque de las Almadrabillas, con 650 plazas

septiembre 9, 2025

El concejal Antonio Casimiro asiste a la presentación en el Centro Comercial Torrecárdenas y destaca su carácter “deportivo, social y educativo”

Inclusiva y solidaria. Así será la Mini Desértica 2025, la carrera infantil organizada por La Legión, con el apoyo, entre otros, del Ayuntamiento de Almería, que se celebrará el 17 de octubre a las 17:30 horas en el Parque de las Almadrabillas, como antesala de La Desértica y en paralelo a la Feria del Corredor. Este año se ofrecerán 650 plazas para los niños y niñas, un récord de participación. La inscripción, a partir del 14 de septiembre, en la web https://ladesertica.es

Hoy se ha presentado la carrera en un acto celebrado en el Centro Comercial Torrecárdenas, al que ha asistido el concejal de Ciudad Activa, Movilidad urbana y Deportes, Antonio Casimiro, quien ha afirmado que “el Ayuntamiento apoya firmemente aquellos eventos que aportan un retorno turístico, económico y de imagen para la ciudad. “Pero mucho más allá de lo económico, está la parte educativa y social, en la que debemos tener especial atención. Esta carrera apuesta por la inclusión, la participación de menores con discapacidad y la educación en valores”.

Desde La Legión, el coronel Javier Mackinlay de Castilla ha subrayado que “esta carrera promueve el espíritu y los valores de La Legión entre los más pequeños, como la superación, el coraje, la disciplina, el compañerismo y el respeto por los símbolos de la patria”.

La Mini Desértica 2025 cuenta también con el respaldo de la Fundación  CaixaBank, Asisa, Aqualia y el Centro Comercial Torrecárdenas, consolidándose como un referente de deporte base, inclusión, solidaridad y concienciación ciudadana en Almería.

El lema de esta edición, ‘Cuidemos del agua. Todos somos del mismo equipo’, refuerza el mensaje de concienciación ambiental sobre la escasez de agua, sumando a la vertiente educativa de la prueba.

Las inscripciones comenzarán el 14 de septiembre y permanecerán abiertas hasta agotar las plazas. El precio simbólico es de 3 euros, y la recaudación íntegra se destinará a la Asociación AIDA, centrada en la integración y desarrollo de menores con diversidad funcional.

La carrera está abierta a menores de distintas edades, agrupados en categorías que van desde Chupetín hasta Cadete, con recorridos adaptados que oscilan entre 300 y 1.800 metros. Todos los participantes recibirán medalla y diploma personalizado, haciendo de esta experiencia algo inolvidable.

Además, durante la recogida del dorsal, los niños y niñas podrán donar un libro, que será entregado a la biblioteca de Tíjola, como gesto solidario para fomentar la lectura entre quienes tienen menos acceso a ella.

La Mini Desértica, un binomio ganador, que fomenta el deporte en un espacio abierto, no es competitiva y se disfrutará en la tarde del 17 de octubre.

