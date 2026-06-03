VOX acusa al PP de la capital de hacer “trilerismo” con la Policía Local: “reorganiza a los agentes en nuevas unidades para su postureo”

SANDRA GALVEZ junio 3, 2026 0
VOX acusa al PP de la capital de hacer “trilerismo” con la Policía Local

SANDRA GÁLVEZ

VOX acusa al PP de la capital de hacer “trilerismo” con la Policía Local: “reorganiza a los agentes en nuevas unidades para su postureo”• Para VOX, el equipo de gobierno del Partido Popular está utilizando el anuncio de nuevas unidades para ocultar una realidad preocupante: “no se está aumentando el número de agentes en la calle, sino redistribuyendo a los que ya están en servicio”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado que la reciente creación de la Unidad de Participación Ciudadana y Mediación Policial no es más que una medida “de cara a la galería” que no resuelve las carencias estructurales que sufre la Policía Local.
Para VOX, el equipo de gobierno del Partido Popular está utilizando el anuncio de nuevas unidades para ocultar una realidad preocupante: “no se está aumentando el número de agentes en la calle, sino redistribuyendo a los que ya están en servicio”, ha indicado la concejal, Manuela Martín.
Martín ha señalado que esta dinámica se ha convertido en una costumbre. “Ya ocurrió con el Grupo Rápido de Intervención (GRIP) en 2025 y se repite ahora. El Ayuntamiento organiza actos para su postureo, busca la foto y vende como una gran novedad lo que, en el fondo, es reorganizar los recursos que ya existen. El problema es que para nutrir a estas unidades específicas se están quitando efectivos de otros turnos operativos”, ha explicado.
Para la concejal de VOX, esta forma de proceder evidencia un problema de gestión: “Cuando se mueven agentes de su función ordinaria para destinarlos a nuevas unidades sin ampliar plantilla, se reduce la capacidad de respuesta ante los ciudadanos. Los vecinos de Almería necesitan patrullas en sus calles, no que el Ayuntamiento haga malabares y trilerismo con una plantilla que sigue bajo mínimos”, ha afirmado.
SIN REFUERZOS REALES A CORTO PLAZO
VOX también ha puesto el foco en la falta de planificación a largo plazo. Sobre las 13 plazas anunciadas en la última Oferta de Empleo Público, la formación advierte de que se trata de una medida insuficiente. “Nos venden 13 plazas como si fueran la solución, pero la realidad es que son muy insuficientes y, además, el proceso de oposición y la posterior formación hacen que esos agentes no estén operativos hasta mediados de 2029 o incluso 2030. Mientras tanto, Almería sigue con una plantilla bajo mínimos en una ciudad que ha crecido en ciudadanos y en actividades delictivas”.
Por ello, VOX exige al equipo de gobierno que deje de vender “postureo y marketing político” y explique cuál es su plan real para reforzar la Policía Local, cubrir las necesidades reales y garantizar una presencia suficiente de agentes en todos los barrios de Almería.

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