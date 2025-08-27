Home / Música / La música dance más bailable cobrará vida con la sesión ‘remember’ de Spice Monkey Festival el viernes de Feria

La música dance más bailable cobrará vida con la sesión ‘remember’ de Spice Monkey Festival el viernes de Feria

agosto 27, 2025 3:22 pm

El evento comenzará a las 19.00 horas en el Recinto de Conciertos del Ferial y promete “una noche inolvidable de música remember, energía vibrante y buen rollo en el corazón”

Eurodance, dance, tecno, house, dream, ‘cantaditas’… La música discotequera de los noventa y comienzos del milenio cobrará vida de nuevo este viernes, 29 de agosto, con Spice Monkey Festival. Un nuevo evento que completa así el afán de llegar a todo tipo de públicos en la programación de la Feria de Almería, coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Se trata de un evento que viene organizando Siente La Plaza y +Music y sus patrocinadores habituales en la Plaza de Toros pero que este agosto tendrá una versión cien por cien feria en una jornada maratoniana que comenzará a las 19.00 horas y finalizará en la madrugada.

La velada contará con las actuaciones en directo de distintas formaciones y vocalistas como Fragma, Rebeka Brown y Just Louis, además de la participación de muchos de los mejores dj’s de distintos estilos del dance, tecno, house y otros subgéneros como Javi Boss, Raúl Ortiz, Chumi DJ, Javi Reina, Di Martino, Alfredo Pareja, Paco García, Vicente Belenguer y Di Carlo. Sin duda que no se dejarán ni uno de los temas que hicieron bailar a toda una generación y que todavía hoy mantienen ‘sus facultades’ intactas para los amantes de la música discotequera, remember y las fiestas llenas de baile y sonidos electrónicos.

Las entradas se encuentran a la venta con un precio anticipado de 18 euros a través de la web oficial https://sientelaplaza.com/spice_monkeyferia25 y también lo estarán en la propia taquilla del Recinto Ferial desde una hora antes del inicio del evento.

“Una noche de remember inolvidable con los temazos de siempre y la mejor atmósfera festivalera”, anuncian desde Spice Monkey. Un ingrediente sonoro más para completar la variedad de estilos a lo largo y ancho de la programación musical de la Feria.

