La música dance más bailable cobrará vida con la sesión ‘remember’ de Spice Monkey Festival el viernes de Feria

El evento comenzará a las 19.00 horas en el Recinto de Conciertos del Ferial y promete “una noche inolvidable de música remember, energía vibrante y buen rollo en el corazón”

Eurodance, dance, tecno, house, dream, ‘cantaditas’… La música discotequera de los noventa y comienzos del milenio cobrará vida de nuevo este viernes, 29 de agosto, con Spice Monkey Festival. Un nuevo evento que completa así el afán de llegar a todo tipo de públicos en la programación de la Feria de Almería, coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Se trata de un evento que viene organizando Siente La Plaza y +Music y sus patrocinadores habituales en la Plaza de Toros pero que este agosto tendrá una versión cien por cien feria en una jornada maratoniana que comenzará a las 19.00 horas y finalizará en la madrugada.

La velada contará con las actuaciones en directo de distintas formaciones y vocalistas como Fragma, Rebeka Brown y Just Louis, además de la participación de muchos de los mejores dj’s de distintos estilos del dance, tecno, house y otros subgéneros como Javi Boss, Raúl Ortiz, Chumi DJ, Javi Reina, Di Martino, Alfredo Pareja, Paco García, Vicente Belenguer y Di Carlo. Sin duda que no se dejarán ni uno de los temas que hicieron bailar a toda una generación y que todavía hoy mantienen ‘sus facultades’ intactas para los amantes de la música discotequera, remember y las fiestas llenas de baile y sonidos electrónicos.

Las entradas se encuentran a la venta con un precio anticipado de 18 euros a través de la web oficial https://sientelaplaza.com/spice_monkeyferia25 y también lo estarán en la propia taquilla del Recinto Ferial desde una hora antes del inicio del evento.

“Una noche de remember inolvidable con los temazos de siempre y la mejor atmósfera festivalera”, anuncian desde Spice Monkey. Un ingrediente sonoro más para completar la variedad de estilos a lo largo y ancho de la programación musical de la Feria.