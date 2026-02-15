La música del Grupo Almenara llena el Auditorio de El Ejido en una tarde de boleros para el recuerdo

El Auditorio de El Ejido ha acogido esta tarde noche la actuación del Grupo Almenara con un concierto muy especial, con motivo de la celebración de San Valentín.

Boleros y sonidos del mundo han llenado este espacio escénico con un concierto para sentir, recordar y compartir en el que no han faltado temas clásicos y muy conocidos como ‘Eso que tú me das’, ‘Soy un Truhan’, ‘María la Portuguesa’ o ‘Mi Buen Amor’, así como otras canciones de amor y desamor como ‘Veinte años’, ‘Dile’, ‘Sabor a Mi’, ‘Lágrimas Negras’ o ‘Me va, me va’, entre otras.