La música del Grupo Almenara llena el Auditorio de El Ejido en una tarde de boleros para el recuerdo

febrero 15, 2026 9:39 pm

El Auditorio de El Ejido ha acogido esta tarde noche la actuación del Grupo Almenara con un concierto muy especial, con motivo de la celebración de San Valentín.

Boleros y sonidos del mundo han llenado este espacio escénico con un concierto para  sentir, recordar y compartir en el que no han faltado temas clásicos y muy conocidos como ‘Eso que tú me das’, ‘Soy un Truhan’, ‘María la Portuguesa’ o ‘Mi Buen Amor’, así como otras canciones de amor y desamor como ‘Veinte años’, ‘Dile’, ‘Sabor a Mi’, ‘Lágrimas Negras’ o ‘Me va, me va’, entre otras.

