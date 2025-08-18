Home / Provincia / La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre el campus digital de TecnoTribu para menores de 9 a 17 años

La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre el campus digital de TecnoTribu para menores de 9 a 17 años

Por
agosto 18, 2025 4:26 pm

Los participantes aprenderán conocimientos sobre robótica, tecnología, pondrán en práctica curiosos experimentos científicos, se convertirán en desarrolladores de sus propios videojuegos y conocerán cómo usar de forma práctica y divertida la Inteligencia Artificial

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha destacado que es “una gran oportunidad para que los menores puedan explorar distintos campos relacionados con la tecnología digital, aprender conocimientos que les van a ser de gran utilidad en la esfera académica y personal, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar su potencial en el mundo digital, y adquirir competencias muy valiosas”

El campamento, de carácter gratuito, se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana y aún se puede reservar plaza

La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre una nueva propuesta dirigida a los jóvenes, con las que llenar de conocimiento y diversión los últimos días de las vacaciones estivales. El campus digital de TecnoTribu hará parada en el municipio de El Ejido para ofrecer a menores de entre 9 y 17 años la posibilidad de introducirse en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología.

A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, los participantes desarrollarán competencias digitales clave para su presente y futuro en materias como robótica, tecnología, ciencia, videojuegos e Inteligencia Artificial (IA).

Una propuesta gratuita puesta en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, con la colaboración de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería y que llega a El Ejido con la colaboración también del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Juventud y Educación. La iniciativa se apoya en la plataforma educativa CODI (Programa de Competencias Digitales para la Infancia).

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha destacado que se trata de “una gran oportunidad para los menores, porque durante una semana van a poder explorar distintos campos relacionados con la tecnología digital, aprender conocimientos que les van a ser de gran utilidad en la esfera académica y personal, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir competencias muy valiosas”.

Em el ámbito de la robótica, los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación, mientras dan forma a estructuras que se mueven, reacción y resuelven retos, a través de legos motorizados, mini coches solares, robots con sensores o circuitos para drones.

Asimismo, se introducirán en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa, combinando el arte digital, la realidad aumentada, la realidad virtual y la electrónica básica, de manera que diseñarán, crearán y experimentarán con sus propias manos y dispositivos.

La ciencia también puede ser mágica si se enseña desde la experiencia, por lo que en este ámbito llevarán a cabo actividades prácticas que combinan juego, observación y razonamiento como experimentos con volcanes, elaboración de slime, construcción de puentes, aviones o desafíos científicos.

Los videojuegos forman parte de la realidad de muchos menores y a través de la TecnoTribu se les facilitarán los conocimientos y herramientas para puedan convertirse en desarrolladores de sus propios videojuegos utilizando para ello herramientas como Scratch o editores de pixel art. Aprenderán a programar acciones, diseñar personajes, construir escenarios y dar vida a sus ideas, entre otros.

Por otra parte, uno de los objetivos de la TecnoTribu es que los participantes entiendan la Inteligencia Artificial y aprendan a usarla de forma práctica y divertida puesto que es una herramienta que ya está presente en el día a día de la sociedad. Para ello, los asistentes podrán entrenar modelos simples de IA con imágenes y sonidos, crear sus propios chatbots, generar imágenes o animaciones con herramientas avanzadas y entender cómo funcionan las tecnologías que hay detrás de asistentes virtuales o sistemas de recomendación.

Los asistentes se dividirán en grupos reducidos de edades simulares para asegurar un aprendizaje óptimo y una atención personalizada, y las actividades se desarrollarán en horario matinal. Aún es posible la inscripción a través de la web de tecnotribu.org.

