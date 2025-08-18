El Voley Playa toma la playa de Poniente de Almerimar en el Torneo 3×3

MARISOL DOUCET

La playa de Poniente de Almerimar se convirtió en escenario este fin de semana de la celebración del Torneo de Voley Playa 3×3 de este núcleo costero.

La actividad, organizada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y que forma parte de su amplia programación estival para disfrutar del verano también haciendo deporte, ha contado con una gran participación. Hasta 29 equipos mixtos compitieron por alzarse con el triunfo final, con 14 conjuntos en categoría adulto y 15 en la categoría escolar.

Así, el Cajón de Arena ubicado en la Playa de Poniente frente al Hotel AR acaparó la atención de bañistas y aficionados, generando un gran ambiente.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, fue la encargada de hacer entrega de las medallas a los ganadores.