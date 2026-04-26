La obra ‘Campeones 2’ ofrece una divertida sesión de lecciones y risas en pro de la inclusión en el Auditorio

Capitaneados por El Langui, esta nueva extensión del fenómeno ‘Campeones’ refuerza los mensajes de igualdad de las películas desde el metateatro

La diferencia de preposición marca la diferencia, como se explica en las aulas: no es lo mismo reírse ‘de’ que reírse ‘con’. Y con ese espíritu por bandera, la obra ‘Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza’ conquistó al Auditorio Municipal Maestro Padilla en la tarde noche de ayer con una nueva extensión teatral del fenómeno ‘Campeones’, la historia de inclusión e igualdad con la que Javier Fesser dio notoriedad a la discapacidad desde un punto de vista realista, no compasivo y, por momentos, ejemplar. Un propuesta enmarcada en la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería con la producción local de Kuver Producciones.

Capitaneada por El Langui, acompañado por un elenco que también están en alguna de las dos películas como Gloria Ramos, Claudia Fesser, Alberto Nieto, Emilio Gavira y Luis Mottola, la obra ofrece una historia dentro del mismo concepto tomando esta vez el metateatro como eje del argumento. La protagonista quiere fijarse en los gestos de su prima con discapacidad a la que lleva años sin ver para poder hacer un papel mientras que, a su vez, ensayan una adaptación de ‘La Casa de Bernarda Alba’ de Lorca.

La capacidad para reírse de sí mismos, la emotividad ante los desengaños, los dilemas sobre lo que es correcto y moral y lo que no, son emociones universales ante los que cualquier ser humano debe hacer frente a lo largo de su vida, sea cuales sean sus capacidades. Y esa es una de las claves de Campeones, la ausencia de condescendencia y la elevación de la dignidad de la persona en todos y cada uno de los casos.

La obra subraya, aunque sea en grandes trazos de punta gruesa, todos esos valores hasta el punto de ‘reconducir’ la situación y que no se tenga que sacrificar la bondad por la ambición desmedida en el caso de la protagonista. Por el camino, situaciones llanas pero divertidas, con una escenografía de profundo sentido cinematográfico en algunos recursos, como el uso de interlocutores no presentes en escena (llamadas telefónicas, la madre en otra estancia…) y también exprimiendo al máximo las posibilidades para cada escena. Todo ello con un blanco, directo y noble sentido del humor en cada uno de los personajes.

La obra cuenta con el aval a la coproducción del propio Javier Fesser y Luis Manso, con producción de Luis Sancho (FunFun Comedy) y guion de Pedro Lendínez, las historias de ‘Campeones’ dieron el salto al teatro y ahora con una segunda obra mucho más divertida y alocada.