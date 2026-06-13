‘Un patético amor desconocido’ brinda un magnífico colofón a la segunda edición del ciclo Trasladanza en Almería

Cerca de 1.500 espectadores han llenado el Apolo en las cinco convocatorias de este año, culminadas anoche con el estreno absoluto del espectáculo de La Ridícula Danza

Después de colgar el cartel de ‘entradas agotadas’ en prácticamente los cinco espectáculos de su segunda edición –lo que supone la asistencia de alrededor de 1.500 espectadores-, el ciclo Trasladanza organizado por Butaka 13 Producciones junto al Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería con el apoyo de Fundación SGAE puso anoche el broche de oro con su última convocatoria del año –una al mes, de febrero a junio-, el estreno absoluto de ‘Un patético amor desconocido’ de La Ridícula Danza.

Los tres artistas de la compañía formada por Mariana Collado (Almería), Lucio A. Baglivo (Argentina) y Alfonso Acosta (México), presentes los tres en el escenario anoche, ofrecieron una fusión de danza contemporánea, teatro, acrobacias y danza española con música en directo con una mezcla a su vez de ternura y de sentido del humor que roza por momentos y voluntariamente lo ridículo.

Y es que ver en escena a Collado es siempre una experiencia vertiginosa, como ha venido demostrando en el Apolo con anterioridad con aquel maravilloso y nominado a los premios Max ‘MyL 2.0’ –con el propio Lucio-, con el frenético ‘Lady Mambo’ o con ‘Puta, madre y loca’, en el marco de la edición anterior de Trasladanza.

En ‘Un patético amor desconocido’, con en aquel ‘MyL 2.0’, regresan los diálogos vertiginosos, al límite, demostrando la capacidad no solo al baile sino también actoral, vívida, de Collado, que encuentra en Baglivo un sobresaliente ‘partenaire’ que, con su acento y actitud, recuerda un tanto en ocasiones al espíritu de Les Luthiers –nada menos- pero no desmerece en el baile. A ello se suma ‘el tercer personaje’, un Alfonso Acosta que deslumbra desde la discreción con una autoría musical que te lleva desde lo circense a lo flamenco, del folclore de ambos lados o a las sincopas propias del ska.

Todo suma para generar un ambiente desconcertante en un desordenado e hipnótico ‘des-tratado’ sobre el amor en pareja de larga duración. Con sus odios… y sus odios, de nuevo. Pero también con sus amores -la escena del ramo de flores es apoteósica- y momentos de ternura, interacciones con el público y, por supuesto… la danza. Porque la hay del mismo modo que los diálogos: torrencial, imprevisible, con decenas de cambios de registros en un mismo movimiento. Flamenco, clásico, circense… Un espectáculo total para una compañía deliciosamente divertida y original, que debería ser muy tenida en cuenta para el más alto nivel.

En el espectáculo, Mariana Collado y Lucio A. Baglivo comparten autoría, dirección, dramaturgia y coreografía, y Alfonso Acosta, la autoría de las composiciones musicales junto a Víctor Guadiana. El diseño de vestuario es de MyL y Belén de la Quintana, la fotografía de Pablo Lorente y la distribución de Elena Carrascal.

Repaso por la 2º edición de Trasladanza

El concejal de Cultura, Diego Cruz, recuerda que “la primera edición de Trasladanza en 2025 se realizó con mucho cariño, mimo e ilusión, pero también acompañado por el rigor de la profesionalidad y el talento de todo el equipo de Butaka 13 y el elenco de artistas que hizo posible cuatro espectáculos sobresalientes”.

En esta segunda edición celebrada en 2026, añade, “decidimos añadir una fecha más, con cinco propuestas, una al mes, y el éxito ha vuelto a ser indiscutible. No ya por el propio hecho de que el aforo ha estado repleto en cada velada, sino también por el maravilloso desempeño artístico de todas las compañías y su acercamiento a la danza ya sea con española, contemporánea o el flamenco”, concluye Diego Cruz.

La apertura de la segunda edición de Trasladanza corrió a cargo de Laura Fúnez el 13 de febrero, con el espectáculo ‘La Danzaora’, un ‘work in progress’ con el que ofreció una mezcla de danza española y flamenco. El gran cabeza de cartel y multipremiado Jesús Carmona actuó el 13 de marzo con el espectáculo ‘Baile de bestias’, con flamenco, danza y una propuesta transgresora.

La tercera parada fue con la compañía La Monto el 17 de abril con ‘Next To My Skin’, en este caso acercando con valentía al ciclo la belleza de la danza contemporánea. El 22 de mayo se realizó el estreno absoluto de ‘Pleita’, de la nijareña Marta Bonilla, aunando folclore y flamenco y Trasladanza 2026 cerró anoche con Mariana Collado, Lucio Baglivo y Alfonso Acosta en ‘Un patético amor desconocido’. Otro estreno absoluto que fusiona teatro, danza contemporánea y flamenco.

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