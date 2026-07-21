Seleccionados los cuatro finalistas del II Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos 

La onubense María González, la sevillana María Carrasco, el malagueño Francisco Sánchez Alcalá y el almeriense José Carlos Esteban-Hanza representan la nueva generación del flamenco andaluz

Del Pozo destaca que este certamen, al que han concurrido 82 candidatos, “tiene como objetivo promocionar y difundir iniciativas artísticas de las nuevas generaciones y conectar con el público joven”

El Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, impulsado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ya tiene finalistas de su segunda edición, tras la celebración de las dos semifinales en la localidad onubense de Lepe, el 9 de julio, y en Almería, el 20 de julio. La cantaora onubense María González García, la bailaora sevillana María Carrasco Alés, el guitarrista malagueño Francisco Sánchez Alcalá y el pianista almeriense José Carlos Esteban-Hanza Fernández, en la modalidad de otros instrumentos, han sido los elegidos de entre un total de 82 candidaturas presentadas. Los seleccionados representarán a la nueva generación del flamenco andaluz en la gala que acogerá la Bienal de Sevilla el 20 de septiembre.

El circuito lo puso en marcha en 2025 la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud y la Federación Andaluza de Peñas Flamencas, dentro de las actividades organizadas para conmemorar el decimoquinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y en el marco del desarrollo de la Ley Andaluza del Flamenco.

Como ha destacado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, este circuito “tiene como objetivo promocionar, fomentar y poner en valor iniciativas artísticas de jóvenes intérpretes de flamenco menores de 25 años residentes en Andalucía, dando cabida a los intereses, tendencias y dinámicas creativas de las nuevas generaciones, tratando de conectar también, y esto es fundamental, con el público joven”.

Así, los cuatro seleccionados en las semifinales protagonizarán la gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en el marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los principales escaparates internacionales del arte jondo. Asimismo, los finalistas actuarán el 21 de octubre dentro de la programación de Andalucía.Flamenco en el Teatro Cánovas de Málaga. Posteriormente, el ciclo concluirá el 6 de noviembre con una segunda actuación dentro de Andalucía Flamenca, programa organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

La elección de los finalistas se produce tras las dos semifinales celebradas este mes en el Teatro Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe y en el Teatro Apolo de Almería, sedes que acogieron a los 16 jóvenes artistas clasificados después de superar las fases provinciales celebradas entre abril y mayo. El programa tiene como objetivo impulsar el talento emergente y favorecer la proyección profesional de artistas flamencos andaluces de entre 14 y 25 años.

En esta segunda edición, el Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos ha recibido un total de 82 candidaturas, de las que 64 participaron en las galas provinciales organizadas en colaboración con peñas flamencas de las ocho provincias andaluzas. Tras esta fase, una comisión de valoración seleccionó a los 16 semifinalistas que han competido en las modalidades de cante, baile, guitarra y otros instrumentos flamencos.

Además de participar en las dos galas finales del circuito, los artistas seleccionados podrán ser programados en festivales y teatros en los que la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte desarrolla su actividad, reforzando así su proyección profesional. El Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos forma parte de las iniciativas de la Junta de Andalucía para favorecer el relevo generacional del flamenco y promover el talento joven, en línea con la Ley Andaluza del Flamenco, que reconoce este arte como un elemento esencial del patrimonio cultural andaluz y fomenta su transmisión a las nuevas generaciones.

Relacionado