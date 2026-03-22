La OCAL une espiritualidad y profundidad en un concierto brillante, donde ha destacado el talento y virtuosismo de Michael Thomas con el violín

El XXII Ciclo de Música Sacra ha vivido uno de los momentos sublimes, con la Catedral a rebosar, y la participación de la soprano Carmen Larios, el contratenor Coco Díaz, el Coro Vocla y el infantil de la Escuela Vocla

A Michael Thomas todos lo veneramos como el gran hacedor artístico de la Orquesta Ciudad de Almería, que ha elevado el talento innato de los músicos. Pero pocas veces se prodiga como solista, y es en el ciclo de música sacra donde suele encontrar ese acomodo. Hoy hemos podido disfrutar de su virtuosismo en el tradicional concierto de la OCAL en la Catedral de la Encarnación, que genera una expectación inusitada, con grandes colas y el deseo colectivo de poder encontrar un hueco en este templo.

Y en medio de esta atmósfera, Michael Thomas ha interpretado una pieza como solita, ‘Concierto para violín, nº1 en la menor BWV1401’, de Bach, brillante, técnicamente impecable, a la que ha imprimido el tempo exacto. Pero aún más, ha sido una auténtica ‘estrella del rock’, dentro del respecto al ciclo sacro, imprimiendo un carácter y variaciones que han generado la admiración y aplausos del ya entregado público. Sobresaliente.

El programa se abrió con el ‘Concierto de Brandeburgo nº 2 en fa mayor, BWV 1047’ de Johann Sebastian Bach, una de las obras más exigentes del repertorio barroco por su escritura concertante. La partitura, estructurada en tres movimientos, plantea un complejo diálogo entre trompeta natural, flauta, oboe y violín solistas. La interpretación destacó por el equilibrio entre las voces, con especial lucimiento de la trompeta en su elevada tesitura. Para esta partitura la OCAL ha contado con la participación de Mª Carmen Reverte en la flauta, Francisco José Moreno en el oboe, Francisco Jesús Ruiz en la trompeta y el propio Michael Thomas.

En la segunda obra, el ‘Concierto para violín en la menor BWV 1041’, Michael Thomas asumió el protagonismo absoluto. Su lectura combinó rigor estilístico y una expresividad intensa. Durante la interpretación solista evidenció precisión técnica y limpieza en la articulación, gran belleza sonora y en el movimiento final brilló por su impulso rítmico y la agilidad en los pasajes de mayor virtuosismo, provocando la admiración del público.

La segunda parte del concierto estuvo dedicada al ‘Stabat Mater’ de Giovanni Battista Pergolesi, obra cumbre del barroco sacro tardío. Dividida en doce secciones que alternan arias y dúos, la partitura destaca por su intensa carga emocional y su delicado equilibrio entre tradición contrapuntística y un lenguaje más galante. La soprano Carmen Larios y el contratenor Coco Díaz ofrecieron interpretaciones de gran sensibilidad, con especial compenetración en los dúos, eje expresivo de la obra. El Coro Vocla y el coro infantil, dirigidos por Román Barceló, aportaron profundidad y riqueza tímbrica, reforzando el carácter dramático y espiritual de la pieza.

La OCAL sostuvo en todo momento el discurso musical con un acompañamiento sólido, transparente y estilísticamente cuidado, confirmando el excelente momento que atraviesa la formación. Este concierto se consolida como uno de los grandes hitos del ciclo, no solo por la calidad interpretativa, sino por la coherencia de un programa que transitó con naturalidad desde la arquitectura sonora de Bach hasta la emoción contenida de Pergolesi.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Cosentino, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

Citas para la próxima semana

El XXIII Ciclo de Música Sacra de Almería que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería en colaboración con el Obispado y la Diócesis de Almería, ha tenido un fin de semana intenso.

El viernes, 20 de marzo, la música coral se trasladó a la Parroquia del Espíritu Santo con el Coro del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, contando con el acompañamiento del trío con piano ‘Tres mejor que uno’, bajo la dirección de Jesús Valverde.

El sábado, 21 de marzo, la Parroquia de San Pedro abrió sus puertas al Coro del Colegio de la Abogacía de Almería, que mostró su calidad vocal, junto con Indalbone Quartet (formación compuesta por: José L. Moreno –trombón alto-, Francisco J. Medina –trombón tenor- Antonio Castellano –trombón tenor- y Francisco J. Pérez –trombón bajo-) en un concierto dirigido por Nieves Zurita.

Las citas para la próxima semana son:

Lunes, 23 de marzo. 20.30 horas. Parroquia San Antonio de Padua. Concierto de Marchas Procesionales Especial 35º aniversario de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio. Director: Manuel Horcas.

Martes, 24 de marzo. 20.00 horas. Catedral de la Encarnación. Coro de la Universidad de Almería. Director: Juan José Navarro. Organiza: Organiza Universidad de Almería (UAL)

Miércoles, 25 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San José. “Marchas para la Semana Santa de Almería”. Banda del Real Conservatorio Profesional Julián Arcas de Almería. Director: Javier Tapias.

Jueves, 26 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San Sebastián. “Exaltación a la Saeta”. Presentador: Alfredo Casas. Cantaores: Antonia Contreras, Antonio Porcuna “El Veneno” y Celia Ortega. Además: Banda Municipal de Música de Almería con marchas procesionales de estilo saetero. Director: José Solá Palmer.