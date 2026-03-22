Ramón Fernández-Pacheco destaca “la tradición arraigada” de una Semana Santa de interés turístico nacional

El consejero de Agricultura asiste en nombre del Gobierno andaluz al Pregón Oficial de la Semana Santa de Almería 2026

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este domingo en nombre del Gobierno andaluz al Pregón Oficial de la Semana Santa de Almería 2026, “una tradición arraigada durante años que es de Interés Turístico Nacional desde 2019”.

Durante su atención a los medios, el consejero ha destacado que “el pregón marca el inicio de una manifestación cristiana y un movimiento social en toda Andalucía que se mantiene vivo gracias al esfuerzo incansable de cientos de miles de cofrades que trabajan todo el año con pasión y dedicación”.

Asimismo, ha felicitado a Daniel Valverde Miranda por su “enorme responsabilidad” como pregonero de la Semana Santa de Almería 2026, a quien le ha deseado “la mejor de las suertes” y le ha elogiado diciendo que está seguro de que “su pregón será inolvidable”.