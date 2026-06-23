La Asociación de Vecinos Casco Histórico celebra la entrega de diplomas de sus talleres y pone en valor la vida comunitaria del barrio

Antonio Verdegay Flores

La presidenta de la AVV, Magdalena Cantero, destaca la alta participación de los vecinos en las actividades formativas, culturales y de bienestar

La Asociación de Vecinos Casco Histórico ha celebrado el acto de clausura y entrega de diplomas de los talleres desarrollados durante el curso, una iniciativa que ha permitido a decenas de vecinos participar activamente en actividades formativas, culturales y de bienestar que contribuyen a fortalecer la convivencia y la cohesión social en el corazón de la ciudad.

Los participantes de los talleres de pintura, yoga, pilates, costura, bolillo o memoria recibieron sus diplomas en un encuentro marcado por la convivencia, el reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año y el agradecimiento a todas las personas que ayudan a mantener viva la actividad social del barrio.

Para la presidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Almería, Magdalena Cantero, estos talleres constituyen mucho más que espacios de aprendizaje. “Cada semana nos permiten reunir a vecinos de distintas edades, favorecer las relaciones personales, combatir el aislamiento y contribuir a que las calles y plazas del Casco Histórico sigan siendo lugares de encuentro, participación y vida compartida”.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Casco Histórico destacó durante el acto que “cada diploma representa mucho más que la finalización de una actividad. Representa horas de convivencia, amistad, apoyo mutuo y compromiso con nuestro barrio. Estos talleres son una herramienta fundamental para generar comunidad y fortalecer los lazos entre quienes vivimos aquí”.

Asimismo, señaló que “uno de los mayores logros de estas actividades es que ayudan a mantener el Casco Histórico lleno de vida. Cada persona que participa sale de su casa, se relaciona con sus vecinos, comparte experiencias y contribuye a construir un barrio más humano, más cercano y más solidario”. Magdalena Cantero también quiso agradecer la implicación del alumnado, del profesorado y de todas las personas voluntarias que colaboran en la organización de las actividades. “Detrás de cada taller hay un esfuerzo colectivo que demuestra que cuando los vecinos se implican, el barrio se transforma en un espacio más acogedor y dinámico para todos”.

Desde la Asociación de Vecinos se subraya que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia destinada a promover el envejecimiento activo, fomentar la participación ciudadana y reforzar las redes de apoyo vecinal, especialmente entre las personas mayores, que encuentran en estos espacios una oportunidad para mantenerse activas física, intelectual y socialmente.

La entidad anima a todos los vecinos a sumarse a las actividades programadas para el próximo curso y reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la convivencia y el sentimiento de pertenencia al Casco Histórico. Porque un barrio vivo no se construye únicamente con edificios y calles, sino con personas que se encuentran, comparten y crean comunidad cada día.

Relacionado