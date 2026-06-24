La Junta de Gobierno Local adjudica a FAAM el mantenimiento de bancos del mobiliario urbano de la ciudad

El contrato, promovido como experiencia piloto, combina la conservación del espacio público con la generación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) el contrato menor de servicios para el mantenimiento de bancos de mobiliario urbano en la ciudad por un importe total de 17.981,81 euros,

La actuación, impulsada por el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, permitirá llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en bancos ubicados en diferentes espacios públicos de la ciudad con el objetivo de mejorar su conservación, prolongar su vida útil y garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y estética.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha destacado que esta adjudicación responde a una doble finalidad: “Por un lado, seguimos avanzando en la mejora y conservación de nuestro mobiliario urbano, optimizando los recursos públicos a través del mantenimiento y la reparación de elementos que aún pueden seguir prestando servicio. Y, por otro, apostamos por la contratación socialmente responsable, generando oportunidades laborales en este caso para personas con discapacidad”.

Experiencia piloto

Urdiales ha destacado que esta iniciativa se plantea además como una experiencia piloto que permitirá evaluar nuevas fórmulas de mantenimiento del mobiliario urbano. “Queremos comprobar la eficacia de este modelo de trabajo para seguir mejorando la gestión de los servicios municipales y ofrecer una respuesta cada vez más ágil y eficiente a las necesidades de nuestros vecinos”, ha explicado.

Los trabajos previstos incluyen actuaciones de lijado y tratamiento de superficies de madera, pintura y reparación de estructuras metálicas, sustitución de elementos deteriorados y otras labores destinadas a recuperar el estado óptimo de los bancos existentes en el municipio.

Urdiales ha señalado que “la sostenibilidad no consiste únicamente en incorporar nuevos equipamientos, sino también en cuidar y mantener los que ya tenemos. Con este contrato fomentamos una gestión más eficiente y respetuosa con los recursos, evitando sustituciones innecesarias y alargando la vida útil del mobiliario urbano”.

El edil ha explicado además que la necesidad de esta actuación viene motivada por el desgaste acumulado en numerosos bancos de la ciudad, agravado en algunos casos por el vandalismo, la exposición continuada a las condiciones climatológicas y por los efectos de los temporales registrados durante los últimos meses.

Junto a la mejora de los espacios públicos, el responsable municipal ha querido poner en valor la labor que desarrolla FAAM. “Estamos hablando de una entidad de referencia en nuestra provincia, comprometida con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Esta adjudicación demuestra que es posible avanzar simultáneamente en la mejora de los servicios públicos y en la construcción de una ciudad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos”, ha señalado.

El contrato tendrá una duración de seis meses y se desarrollará mediante un sistema flexible de actuación que permitirá adaptar los trabajos a las necesidades reales detectadas en los barrios del municipio.

Relacionado