La Orquesta Ciudad de Almería invita a ‘Escuchar crecer la hierba’ el 26 de abril en el Auditorio Maestro Padilla

La OCAL, bajo la dirección de Michael Thomas, propone un concierto lleno de sutileza, matices y detalles en un concierto que contará con Susana Gómez Vázquez como pianista solista

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) vive cada concierto y cada cita con la intensidad que, posteriormente, llega de manera directa y meridiana a un público que siempre disfruta de sus propuestas. En tiempos de florecimiento primaveral, la OCAL quiere sumarse al deleite de los pequeños detalles con el concierto ‘Escuchar crecer la hierba’. Una cita en la que, bajo la dirección de Michael Thomas, proponen un concierto lleno de sutileza, matices y detalles que contará con Susana Gómez Vázquez como pianista solista y en el que se interpretarán el ‘Concierto para piano y orquesta’ de Michael Thomas y la ‘Sinfonía n.2 en re mayor, Op.73’ de Johannes Brahms.

Será el próximo domingo, 26 de abril, a las 12.30 horas y el concierto se enmarca dentro de la programación trimestral de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal que se está situada en el Teatro Apolo de Obispo Orberá como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/. Tienen un precio de entre 10 y 12 euros. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del concierto. Hay que recordar que, en su afán de acercar el amor por la música clásica a todos los públicos, la OCAL establece un descuento por el que los estudiantes de todos los conservatorios de Almería pueden hacerse con su entrada (previa acreditación) por tan solo cinco euros.

Tal y como explica el propio Michael Thomas, “este es el estreno de mi concierto en sol que está dedicado a mi hija. Bueno, el estreno de la nueva versión con un segundo movimiento diferente al del original. Igual que mi concierto para violín, escrito una década antes que el del piano en 1999, tiene algo que ver con Beethoven aunque en esta nueva versión referencias a este gran compositor están limitadas al desarrollo del último movimiento”.

El director de la OCAL detalla que “la inspiración del concierto es el intento de reírme de situaciones complicadas… En el primer movimiento se escucha las risas en varios momentos como, por ejemplo, la primera entrada de la solista e incluso sonidos de niños en el patio del cole metiéndose con las personas antipáticas. En el último movimiento, imaginaba una escena típica de los dibujos animados con bofetadas dadas y recibidas, ‘carriers’ a lo loco tipo ‘Keystone Cops’ y por supuesto la idea de este tipo de música viene directamente del concierto en sol (nombre que he robado para mi concierto) de Ravel”.

Thomas explica el desarrollo de su obra afirmando que “el nuevo y corto movimiento central es otro guiño al maestro francés o por lo menos a la balada francesa y es acompañado solo por instrumentos de cuerdas. Realmente mis composiciones orquestales no son más que una extensión de mis canciones de rock alternativo como en mis álbumes ‘New York in a Poet, The Juliet Letters’ (con Elvis Costello) o ‘Next to the Runway (House on Windsor)’. Por último me gustaría dar las gracias a mis queridos amigos de la OCAL, al gran Santi Báez que estrenó y ayudó tanto con la versión original y a la brillante solista en esta ocasión de la cual me encuentro entre sus fans, mi amiga Susana”.

En cuanto a la segunda pieza, la Sinfonía nº 2 en re mayor, Op. 73 de Johannes Brahms fue compuesta en el verano de 1877 en Pörtschach, a orillas del Wörthersee (Austria), en un contexto de serenidad personal que se refleja en su carácter luminoso y pastoral, en contraste con la tensión dramática de su Primera Sinfonía. A pesar de su apariencia amable, la sinfonía contiene episodios de ambigüedad armónica y densidad contrapuntística característicos del estilo maduro de Brahms, quien en ese momento ya era una figura consolidada dentro del romanticismo alemán.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Cosentino, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.