La Policía Nacional desarticula en Almería una organización que usaba viviendas públicas para el cultivo intensivo de marihuana indoor y demuele seis infraviviendas para evitar su reocupación con fines delictivos

§ Más de 11.000 plantas intervenidas, armas de fuego incautadas y 11 detenidos en una operación con 23 registros simultáneos

§ Más de 150 agentes de distintas unidades participaron en el dispositivo desplegado en los barrios de El Puche, Los Molinos y Los Almendros

§ La actuación incluye la demolición de seis infraviviendas públicas ocupadas utilizadas sistemáticamente para el cultivo indoor de marihuana

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una organización criminal dedicada al cultivo intensivo de marihuana en interiores, en el marco de la denominada operación “Espejo”, culminada en la madrugada del 17 de marzo. La actuación se ha saldado con 11 detenidos como autores de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.



En el dispositivo, desarrollado por el Grupo II de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, se han practicado 23 entradas y registros en distintos inmuebles de los barrios de El Puche, Los Molinos y Los Almendros. En la operación han participado más de 150 agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Servicio de Medios Aéreos, lo que ha permitido asegurar simultáneamente todas las actuaciones y garantizar el control operativo de la zona.



Como resultado, los agentes han intervenido más de 11.000 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, dos pistolas, una escopeta y abundante munición, además de balanzas de precisión y numerosos útiles destinados al cultivo indoor.



Los detenidos, todos de origen magrebí, formaban parte de una estructura organizada que operaba de manera coordinada en varias viviendas, muchas de ellas conectadas entre sí mediante pasadizos y accesos improvisados. Esta configuración dificultaba la acción policial y facilitaba intentos de fuga. Aunque no se registraron episodios de resistencia activa, algunos investigados trataron de huir por los tejados y el entramado de interconexión entre viviendas, siendo finalmente localizados y detenidos gracias al despliegue aéreo y al cierre perimetral efectuado por las unidades intervinientes. De los once detenidos, siete de ellos se encontraban en situación administrativa irregular en territorio nacional y ocho contaban con múltiples antecedentes por hechos similares.



Uno de los aspectos más relevantes de la operación ha sido la intervención estructural sobre el entorno utilizado por la organización. En colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se ha procedido al derribo de seis viviendas públicas cuyos contratos de compraventa habían sido resueltos y que se encontraban ocupadas ilegalmente. Estas construcciones, en estado de grave deterioro e insalubridad, eran empleadas como plantaciones indoor dotadas de sistemas de iluminación, control de temperatura y útiles de jardinería. En algunos casos, los propios ocupantes las alquilaban a terceros para destinarlas a este tipo de cultivos.



La actuación policial no solo ha permitido desarticular la red criminal, sino también intervenir sobre el espacio físico que facilitaba su actividad. Estas demoliciones forman parte de una estrategia liderada por la Comisaría Provincial de Almería para dotar de mayor impacto sus actuaciones, evitando de esta manera que una nueva organización criminal sustituya a la anterior en el mismo emplazamiento en un corto espacio de tiempo.



La investigación se inició en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, tras detectarse la implantación de cultivos indoor vinculados a redes organizadas en distintos puntos de la capital. Las pesquisas permitieron identificar un entramado estructurado que operaba de forma continuada, maximizando la producción mediante el uso intensivo de instalaciones eléctricas fraudulentas.



En términos aproximados, las más de 11.000 plantas intervenidas podrían haber alcanzado un peso estimado de entre 3000 a 4000 kilogramos de marihuana una vez procesadas, con un valor potencial en el mercado ilícito que podría superar el millón de euros.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 3 de Almería.