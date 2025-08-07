La Policía Nacional desmantela en Almería un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís y marihuana y se incauta de más de 2.700 kilos de droga y armas de fuego

El subdelegado del Gobierno y el comisario provincial señalan que la operación ha neutralizado un entramado criminal perfectamente estructurado y muy activo en nuestra provincia

La operación OLEA se ha desarrollado en la barriada de El Puche y se salda, por ahora, con la detención de cinco personas. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones

Una operación conjunta liderada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 6, ha logrado desarticular un grupo criminal dedicado al cultivo indoor de marihuana y al tráfico de hachís. La operación, denominada OLEA, ha concluido con la detención de cinco personas, la incautación de 2.000 kilogramos de resina de hachís, 740 kilogramos de marihuana y diversas armas de fuego, entre otros efectos. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Las investigaciones se iniciaron tras detectar un incremento de cortes de suministro eléctrico en la barriada del Puche, derivados de enganches ilegales utilizados para alimentar plantaciones de marihuana. Gracias a un intenso trabajo de vigilancia e inteligencia policial, se localizaron varios inmuebles vinculados a una misma familia y utilizados con distintos fines: cultivo, almacenamiento de droga, depósito de armas y ocultación de dinero.

En los registros realizados, autorizados por la autoridad judicial, se han intervenido:

1.745 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento (176 kg brutos)

49 fardos de hachís con un peso bruto aproximado de 2.000 kg

Armas de fuego: 2 pistolas semiautomáticas, 1 subfusil tipo UZI y 1 escopeta repetidora, todas municionadas y listas para su uso.

Un vehículo, material para el envasado y distribución, inhibidor de frecuencia, táser, GPS satelital, baliza de posicionamiento y 11.445 euros en efectivo-

Declaraciones institucionales

La Operación OLEA se ha presentado esta mañana en la Comisaría provincial, en el que ya se significa como el tercer mayor golpe al narcotráfico de los últimos meses en Almería, tras las intervenciones policiales llevadas a cabo en Pechina y Huércal de Almería. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha felicitado a la Policía Nacional “por una operación que demuestra el compromiso firme del Estado en la lucha contra las mafias del narcotráfico y la protección de la seguridad ciudadana en nuestros barrios”. Ha destacado además que “la cooperación institucional y la actuación coordinada entre cuerpos policiales y jueces permite golpear con contundencia a estas organizaciones”.

Por su parte, el comisario provincial, Antonio Delgado, ha señalado que “la operación OLEA es fruto de una investigación compleja que ha logrado neutralizar un entramado criminal perfectamente estructurado y muy activo en nuestra provincia. La cantidad de droga y armamento intervenido confirma el alto nivel de peligrosidad del grupo”.

El comisario provincial ha destacado que, además de la droga incautada, es muy reseñable la aprehensión de armas de guerra: “Estamos hablando de subfusiles de asalto, UZIS y ametralladoras.

El jefe de la Comisaría provincial de Policía Nacional en Almería, Antonio Delgado, también ha reseñado que, a pesar de la “dificultad” de erradicar las plantaciones indoor de marihuana, las 2.000 intervenciones que Policía Nacional lleva realizadas en lo que va de año en Almería, más de 800 de ellas relacionadas con estos cultivos, demuestran que este asunto es una “completa prioridad” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La investigación de la Operación OLEA continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.