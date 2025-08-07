Una gran batucada tomará mañana la Plaza de la Constitución con el Festival Internacional de Percusión y el curso Ocaldrum de la OCAL

Será a las 20.00 horas y es una de las cinco actividades de entrada libre que organiza este evento que crece en prestigio en cada edición

La Plaza de la Constitución será escenario mañana viernes, 8 de agosto, de la gran batucada que cada verano celebra la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) en el marco del desarrollo de su curso de especialización Ocaldrum y que, desde el año pasado, también cuenta con la programación añadida del Festival Internacional de Percusión (FIPAL), en el que participan los mejores intérpretes y profesorado de prestigio. La cita será a las 20.00 horas y, como el resto de actividades de la programación de este ciclo, es de entrada completamente gratuita.

El Festival Internacional de Percusión (FIPAL) y el curso intensivo ‘Ocaldrum Percusonic’ se desarrollan de forma interconectada desde el pasado día 6 hasta el próximo sábado, 9 de agosto. Estos proyectos, impulsados por la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Cajamar Caja Rural, además de numerosos colaboradores habituales de la OCAL.

Tras la batucada en la Plaza Vieja de Almería, a cargo del profesorado y alumnado de Ocaldrum, llevando el ritmo a la calle e invitando a la ciudad a sumarse a la celebración de la percusión, la velada continuará a las 21.00 horas en la Alcazaba de Almería con ‘Del Plata al Mediterráneo’. Un concierto de Emmanuel Séjourné y Sylvie Reynaert que propone un viaje sonoro con músicas étnicas y populares de todo el mundo en un entorno histórico que se llenará de ritmos vibrantes y melódicos bajo el cielo estival de Almería.

La clausura de las actividades será el sábado, 9 de agosto, a las 16.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería de El Toyo con un concierto del elenco del curso Ocaldrum Percusonic.

FIPAL es, ante todo, un festival que cuida la calidad de su programación, trayendo artistas de referencia internacional y proyectos innovadores que muestran la riqueza expresiva de la percusión en su diversidad de colores y estilos. Por su parte, Ocaldrum es mucho más que un curso de verano: es un punto de encuentro donde se comparten ilusiones y esfuerzos, donde el alumnado se encuentra con profesorado de prestigio nacional e internacional que combina la excelencia en la interpretación con una profunda vocación pedagógica, ofreciendo una enseñanza de calidad en un ambiente cercano.