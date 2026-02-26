§ La actuación se enmarca en la intensificación de la Fase V del Plan Gibraltar

§ Se han intervenido cerca de 40 kilogramos de droga, nueve armas de fuego, 30.000 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama

La Policía Nacional en Almería desmantela una organización criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en El Ejido todo ello en el marco de la intensificación de la Fase V del Plan Gibraltar en la provincia de Almería, cuanto acontece se desarrolla en el marco de la operación ALFIL-CASANOVA.

La actuación ha sido llevada a cabo por el Grupo primero de UDYCO perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de El Ejido así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), dentro del dispositivo especial dirigido a reforzar la presión policial contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia.

La investigación ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la distribución y venta de todo tipo de sustancias estupefacientes, interviniéndose aproximadamente 40 kilogramos de droga, entre la que destaca marihuana de alta calidad, cocaína y tussi —conocida como cocaína rosa—, todo ello preparado para su inmediata venta y distribución en el mercado ilícito.

Durante los registros practicados, los agentes han incautado además nueve armas de fuego, cuatro cortas y cinco largas, lo que evidencia el elevado nivel de peligrosidad y capacidad operativa del entramado criminal.

Junto al arsenal intervenido, se han localizado distintos útiles destinados al prensado, pesaje y envasado al vacío de las sustancias, así como 30.000 euros en efectivo.

Asimismo, han sido intervenidos varios vehículos utilizados por la organización para el desarrollo de su actividad delictiva, tres de ellos de alta gama, lo que pone de manifiesto el importante beneficio económico obtenido a través del tráfico de drogas.

Como resultado del operativo, nueve personas han sido detenidas como responsables de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, que en breves horas serán puestos a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza n.º 1 de El Ejido.

La Policía Nacional continúa intensificando la presión operativa en base al Plan Gibraltar en la provincia, reforzando la presencia policial y la acción investigadora frente a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y debilitar las redes de distribución de sustancias estupefacientes en la provincia.