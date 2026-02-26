Almería acoge una jornada sobre certificación de Calidad y Sostenibilidad en el sector turístico

Organizadas por la Junta de Andalucía y el ICTES, se enmarca en el convenio para promover la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad Turística

El delegado de Turismo y Andalucía Exterior, Juan José Alonso, ha inaugurado las jornadas sobre certificación de Calidad y Sostenibilidad en el sector turístico que se han celebrado en el Museo de Almería. Una sesión de trabajo con el sector turístico que “consideramos clave, no solo para el momento actual, sino especialmente para el futuro del modelo turístico que estamos consolidando. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía hemos impulsado una transformación profunda de este modelo turístico, priorizando, la sostenibilidad, la calidad y la rentabilidad frente al crecimiento basado exclusivamente en el volumen de visitantes”.

Alonso ha destacado que “el objetivo ha sido claro: consolidar un turismo más equilibrado, que genere mayor valor económico y social, que respete el entorno y que contribuya de manera directa a la calidad de vida de los andaluces. Y en esa línea se enmarca la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que persigue ordenar, planificar y promocionar un turismo alineado con estos principios”.

Para el delegado “nuestros visitantes valoran cada vez más estos factores al elegir destino. Demandan entornos responsables, empresas comprometidas y experiencias respaldadas por garantías de calidad. Por ello, para Andalucía es prioritario fortalecer la proyección de las marcas S y Q, y resulta fundamental la colaboración que mantenemos con el ICTES”.

Hasta la fecha, Andalucía cuenta con un total de 375 entidades certificadas en “Q de Calidad Turística” y 228 en “S de Sostenibilidad Turística”, siendo la Comunidad Autónoma con mayor número de certificaciones en ambas marcas, situando a la región como líder mundial en estas certificaciones de calidad turística.

Este encuentro persigue un doble propósito: presentar a las empresas turísticas y ayuntamiento el proyecto de colaboración previsto para 2026 y dar a conocer el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, que tendrá lugar en Córdoba del 8 al 12 de abril.

El delegado ha explicado que con estas jornadas “se busca sensibilizar al sector turístico andaluz en materia de calidad y sostenibilidad, aplicar de manera práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acompañar a las entidades seleccionadas en la elaboración de su primer informe de sostenibilidad y su manual de calidad”.

“En definitiva, – añade el delegado- se trata de servir de guía para un proyecto que responde a una política turística clara de la Junta de Andalucía: avanzar hacia un modelo más robusto, competitivo y sostenible”.

Apoyo a empresas y entidades

Dirigido tanto a recursos de gestión privada, como a empresas y entidades públicas, el convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y el ICTES incluye el coste de adhesión a la norma y la documentación necesaria para iniciar el proceso, así como formación y asistencia durante la implantación de la Q de Calidad, la S de Sostenibilidad Turística o de ambas; también contempla la inclusión de una parte del coste de la auditoría, la certificación y el derecho de uso de marca durante el primer año.

El acuerdo se ha reeditado por tercer año consecutivo y, como en años anteriores, finalizada esta primera etapa de divulgación, se realizará una selección entre todas las empresas y entidades que confirmen su deseo de obtener estas certificaciones, teniendo en cuenta criterios como la distribución geográfica y la distribución por subsectores dentro del sector turístico. Cabe recordar que el ICTES certifica con Q y S a una treintena de subsectores (hoteles, restauración, bares, agencias de viajes, transporte de viajeros, playas, puertos deportivos, campings, campos de golf, parques y rutas naturales…), así como a servicios asociados al turismo (museos, festivales de música, bodegas, centros comerciales, etc.).