La Policía Nacional en Almería inaugura el curso universitario de la UAL con una conferencia sobre seguridad destinada a los alumnos internacionales

Más de 300 estudiantes extranjeros recibieron consejos prácticos para evitar ser víctimas de delitos comunes durante su estancia en España

La charla, íntegramente en inglés, abordó desde medidas de autoprotección hasta recomendaciones para alquilar vivienda y proteger sus datos personales

La Policía Nacional ha inaugurado un año más el curso académico en la Universidad de Almería con una conferencia íntegramente en inglés destinada a los alumnos internacionales, en la que más de 300 estudiantes procedentes de distintos países recibieron consejos sobre seguridad ciudadana y convivencia durante su estancia en España.

La sesión, organizada por la Comisaría Provincial de Almería en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización, tuvo como objetivo reforzar la integración y la protección de los jóvenes universitarios extranjeros, explicando los principales riesgos a los que pueden verse expuestos y las medidas de autoprotección que deben adoptar para prevenirlos.

Entre los consejos ofrecidos destacan mantener siempre vigilados los objetos personales, evitar distracciones en lugares concurridos, no aceptar supuestas gangas en la calle y desconfiar de personas desconocidas que traten de llamar su atención con excusas o artimañas. También se incidió en la importancia de proteger los dispositivos móviles y mucha precaución con las redes wifi abiertas, así como extremar la atención al retirar dinero de cajeros automáticos.

Otro bloque de la conferencia se centró en la seguridad en viviendas y residencias, recordando cerrar siempre con llave, no dejar objetos de valor a la vista y prestar atención a personas sospechosas en las inmediaciones. En materia de alquiler, se aconsejó contratar únicamente con arrendadores de confianza o a través de agencias acreditadas, no adelantar pagos antes de la firma del contrato y verificar siempre la legalidad del procedimiento.

Asimismo, los agentes recordaron que la Policía Nacional actúa con firmeza contra el tráfico de drogas y la prevención de la violencia sexual, especialmente en zonas de ocio nocturno, donde se alertó sobre el posible riesgo de sustancias químicas introducidas en las bebidas. Se informó también sobre la aplicación gratuita Alertcops, que permite contactar directamente con la Policía Nacional desde el teléfono móvil y enviar la ubicación en caso de emergencia.



La conferencia concluyó insistiendo en que España es uno de los países más seguros del mundo, y que los estudiantes internacionales no corren un mayor riesgo que el resto de la población, siempre que mantengan unas pautas básicas de prevención. La Policía Nacional recordó que ante cualquier incidencia se puede llamar al teléfono 091 o acudir directamente a dependencias policiales.