VOX no asistirá al pregón de las fiestas de Adra por la modificación del lugar por parte del PP

La portavoz, Azucena López, ha recriminado al Gobierno de Manuel Cortés que “no tenga en cuenta a la oposición y use su mayoría absoluta para cambiar nuestras tradiciones a su antojo”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Adra, a través de su portavoz Azucena López, ha denunciado la actitud totalitaria del Gobierno del Partido Popular tras anunciar la modificación del lugar donde se realizará este año el pregón de la feria y fiestas en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, patrones de la ciudad.

López ha recriminado al alcalde Manuel Cortés que “use su mayoría absoluta para hacer y deshacer a su antojo, como ha pasado con el pregón de nuestras fiestas. Y es que para tomar esta decisión no se ha tenido en cuenta la opinión de los partidos de la oposición, nada nuevo”. Por lo que desde VOX “hemos tomado la firme decisión de no asistir al pregón”, recalca.

“El pregón ha de hacerse en la Puerta del Mar y el día 6 de septiembre, como se ha hecho siempre porque es nuestra tradición y así celebran los abderitanos, pero este año nos hemos encontrado que ha pasado a ser el día 5 de septiembre y en la Plaza Centro de Interpretación de la Pesca, cambiando el día y la hora”, explica la edil de VOX.

López ha recordado a la bancada del Partido Popular que “las fiestas no son propiedad de quien firma decretos, sino que son costumbres del pueblo de Adra. Los vecinos se merecen ser tenidos en cuenta, sobre todo para modificar cualquier evento de nuestras fiestas patronales”.



Por último, la portavoz de VOX ha recordado que “nuestras tradiciones tienen núcleo propio y debemos preservarlo, por lo que deberían ser inmodificables por su historia, identidad y esencialidad. No se pueden utilizar a capricho y hacer un cambio de escenario y día alterando nuestras costumbres, convirtiendo lo que era de todos en los que solo unos pocos deciden”.