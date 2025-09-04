BBVA Condenado a Devolver Más de 24.000 € por una Estafa Bancaria

María Magdalena Rico Despacho Lex Legis

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Yecla (Murcia) ha emitido una sentencia clave en el ámbito de la responsabilidad de las entidades bancarias ante fraudes en línea. Este fallo se produce en un contexto donde las estafas digitales son cada vez más comunes, planteando importantes interrogantes sobre la protección del consumidor.

En este caso, se reclamó a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) una indemnización de 24.992 euros por transferencias no autorizadas que se realizaron desde una cuenta bancaria entre el 14 y 15 de junio de 2024. Los demandantes argumentaron que no habían autorizado estas operaciones, las cuales fueron ejecutadas por terceros a través de un acceso fraudulento a su banca online.

El tribunal resolvió que BBVA era responsable de las transferencias no autorizadas, ya que no logró demostrar que las operaciones habían sido autorizadas por los demandantes ni evidenciar un comportamiento negligente por parte de ellos. Esta decisión se basa en la legislación vigente que protege a los consumidores en el ámbito de los servicios de pago, especialmente en casos de fraudes digitales.

La defensa de los afectados ha sido llevada por el despacho Lex Legis, y en concreto por la especialista en reclamaciones bancarias, Magdalena Rico Palao. La sentencia también destaca la importancia de que las entidades bancarias implementen medidas de seguridad efectivas para proteger a sus clientes, en un momento en que las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas. El tribunal subrayó que la carga de la prueba recae en el banco para demostrar que no hubo negligencia por parte del cliente.

Este fallo marca un precedente significativo en la jurisprudencia española, reforzando los derechos de los consumidores frente a fraudes en línea y estableciendo un estándar más alto para la diligencia que deben observar las entidades bancarias en la protección de los datos de sus clientes.

Sentencia: https://lexlegis.es/tribunales-yecla-murcia-bbva-condenado-a-devolver-mas-de-24-000-e-por-una-estafa-bancaria/