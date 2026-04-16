Kantar BrandZ otorga a Puleva Omega 3 su máximo reconocimiento y la clasificacomo marca “Iconic”

Un nivel alcanzado solo por el 3% de las marcas que lideran su categoría en relevancia, diferenciación y conexión con el consumidor

Un reconocimiento que refuerza el liderazgo de Puleva Omega 3 en un mercado cada vez más competitivo y confirma la solidez de su propuesta cardiosaludable

Puleva Omega 3, la marca pionera en leches cardiosaludables en España, ha sido reconocida por Kantar BrandZ con su máximo nivel de clasificación: marca “Iconic”, un estatus reservado únicamente al 3% de las marcas capaces de liderar en relevancia, diferenciación y presencia mental en sus respectivas categorías.

Este reconocimiento sitúa a Puleva Omega 3 en el grupo más selecto de marcas del mercado, junto a aquellas que logran establecer un vínculo sólido y sostenido con los consumidores y que marcan la referencia competitiva en su sector.

Un liderazgo que define la categoría

Puleva Omega 3 mantiene un liderazgo histórico en el segmento de leches enriquecidas cardiosaludables, donde registra una cuota superior al 65%. Su fortaleza descansa en tres pilares que han sido clave para la evaluación de Kantar BrandZ:

Relevancia (Meaningful): una propuesta integral que combina salud, nutrición y bienestar, con un beneficio emocional claro: sentirse bien y disfrutar la vida.

Diferenciación (Different): una fórmula pionera y un posicionamiento cardiosaludable que ha evolucionado sin perder autenticidad ni reconocimiento.

Notoriedad (Salient): la mayor visibilidad y recuerdo publicitario de toda la categoría, reforzado por la campaña Tamborada.

El resultado es una marca con el funnel más sólido del segmento cardio, referente en percepción de calidad, expertise e innovación.

El valor de ser una marca Iconic

La tipología “Iconic” de Kantar BrandZ solo se otorga a las marcas que combinan:

liderazgo en Meaningful, Different y Salient,

capacidad para justificar su posicionamiento de valor y precio,

y un alto potencial de crecimiento futuro (Future Power).

En un mercado de creciente competencia y sensibilidad al precio, este reconocimiento sitúa a Puleva Omega 3 como una marca sólida, con un posicionamiento diferencial y un vínculo emocional creciente con los consumidores.

En este contexto, desde el área de Marketing de Lactalis Puleva —liderada por Miguel García Cuesta, director de Marketing y desarrollada por el equipo de submarca Puleva Omega 3, Lourdes Ortega y Antonio Santalla— destacan que este logro “refleja la importancia de la conexión emocional con el consumidor para la construcción de la marca tanto en el corto como en el largo plazo, incluso con beneficios tan racionales como la salud cardiovascular”. Añaden además que es un impulso para seguir construyendo valor de marca como palanca principal para reforzar el liderazgo en este segmento del mercado.

Una referencia también en gran consumo

Puleva Omega 3 se consolida como un activo estratégico de alto valor para la distribución, gracias a un liderazgo indiscutible sustentado en una cuota de mercado superior al 65% y una penetración en hogares que lo convierten en el referente absoluto de la categoría funcional. Su propuesta no solo aporta rentabilidad, sino también un rigor científico y una superioridad de producto que le otorgan una credibilidad diferencial ante un consumidor cada vez más exigente.

Esta fortaleza se ve potenciada al formar parte de Lactalis España, la compañía láctea líder a nivel mundial, cuya solidez y capacidad de innovación respaldan cada referencia. En España, esta garantía de éxito se traduce en una presencia masiva en más de 12 millones de hogares, donde la confianza en su amplio y diverso surtido de productos lácteos queda demostrada por una tasa de repetición superior al 50%, asegurando así una rotación constante y un vínculo emocional inquebrantable con las familias españolas.

Sobre PULEVA

Puleva es una marca icónica, con más de 65 años de historia y entre las 10 más elegidas por las personas consumidoras españolas, según el informe anual Brand Footprint de Kantar. Lactalis Puleva es la unidad de negocio de leche y bebidas de Lactalis España que comercializa la marca Puleva y cuenta con más de 1.200 personas trabajadoras, distribuidas en las plantas de Granada, Nadela y Villalba (Lugo) y de Mollerusa (Lérida). Hoy es un referente en el sector agroalimentario y dispone de un área de alta especialización en I+D+i, con dos prioridades estratégicas: desarrollar la innovación y mejorar nutricionalmente los productos. La compañía ha sido distinguida por la Universidad de Granada con motivo del 50 aniversario de sus actividades de I+D+i, así como en la edición 2024 de los Premios Estrategia NAOS, que reconocieron la trayectoria del Instituto Puleva de Nutrición tras diez años de actividad. Más información: https://www.lechepuleva.es

Sobre LACTALIS ESPAÑA

Lactalis España es líder del sector lácteo y uno de los principales motores del tejido socioeconómico español, con una contribución directa superior a 1 000 millones de euros en 2024. Cuenta con 8 plantas —6 en municipios de menos de 25.000 habitantes— y 2.617 profesionales, el 93,8 % con contrato indefinido. Colabora con 1.458 ganaderías en 13 comunidades autónomas, a las que recogió 993 millones de litros de leche, el 97,7 % con certificación en Bienestar Animal. Sus marcas —Puleva, Président, Galbani, Flor de Esgueva, El Ventero o Chufi—, junto con las gestionadas por la joint-venture Lactalis Nestlé —Yogures Nestlé, La Lechera, Nescafé Latte o YAOS—, están presentes en más de 12 millones de hogares. Su actividad se estructura en unidades de negocio especializadas: Lactalis Puleva (leche y bebidas lácteas), Lactalis Forlasa (quesos), Lactalis Foodservice (canal profesional), Lactalis Nutrición (nutrición infantil y clínica) y la joint-venture Lactalis Nestlé (yogures y postres). Lactalis apuesta por la sostenibilidad en toda la cadena de valor láctea, la economía circular y la descarbonización, con objetivos climáticos validados por SBTi. Forma parte de Lactalis, líder mundial del sector, presente en 150 países con más de 85.500 colaboradores y 266 centros de producción. Más información en www.lactalis.es