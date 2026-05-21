La Universidad de Almería se une a ‘Proyecto Zero’ para un campus libre de humo el próximo curso académico

La UAL añade la presentación de esta iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer a una serie de acciones durante todo el mes de mayo para la concienciación de la comunidad universitaria hacia la deshabituación tabáquica

La Universidad de Almería ha reunido a todos los sectores de su comunidad universitaria en torno al ‘Proyecto Zero’, una iniciativa que se ha presentado en el campus dentro del amplio compendio de actividades con las que se quiere conseguir una plena deshabituación tabáquica. El evento ha contado para su apertura con Lorena Gutiérrez, directora de Campus Saludable, junto a Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer. Y es que esta iniciativa nacional promulga uno de los objetivos marcados por el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes, como el de una UAL totalmente libre de humo. Para lograrlo no solo se suma a este movimiento, sino que es ambicioso y acorta el horizonte de 2030 que propone ‘Proyecto Zero’ en su web, https://www.somosproyectozero.com/, de tal modo que ya el próximo curso académico se sea ‘campus libre de humo’.

Lorena Gutiérrez explicado que “la Universidad de Almería, comprometida con la salud y el bienestar de la comunidad universitaria a través de Campus Saludable, ha desarrollado numerosas iniciativas durante este mes de mayo, todas enfocadas a la deshabituación tabáquica”. Ha detallado que “se han inaugurado talleres destinados a los profesionales, tanto PDI como PTGAS, y además hemos realizado iniciativas con la AECC a través de un proyecto de UALtransfierE, que hay vigente”. Una de ellas es este Proyecto Zero, que se ha presentado este jueves, siempre dentro del compromiso conjunto con Magdalena Cantero de “un campus totalmente libre de humo”. En ese sentido, ha desvelado que “la intención es que a lo largo del siguiente curso académico, este campus de la UAL sea ‘libre de humo’”. Ha desvelado que se ha solicitado acreditación a la Junta de Andalucía, “teniendo auditoría próximamente”, ya que “hemos pasado todos los criterios para conseguir el Nivel Bronce, cuarta universidad andaluza que podría conseguirlo”.

El acompañamiento en el proceso se ha tenido en cuenta, según ha añadido Gutiérrez: “Aparte de todas estas iniciativas, buscamos mejorar la salud y el bienestar de toda la comunidad y para ello, a través de la Unidad de Promoción de la Salud, hemos desarrollado talleres en los que se pretende dar apoyo y soporte a toda la población en cuestiones vinculadas a miedo, inseguridad o ansiedad para poder dejar de fumar, u otros problemas de salud que interfieren en esa deshabituación tabáquica”. En definitiva, la directora de UAL Saludable ha puntualizado que “al final lo que buscamos es promover un estilo de vida saludable”, textualmente, de modo especial “que nuestros jóvenes adquieran hábitos que perduren a lo largo de la vida y sean agentes precursores”, ello sin olvidar “por supuesto, preservar la salud de todas nuestros empleados, tanto PDI como PTGAS, constituyendo un soporte para ellos”.

Magdalena Cantero se ha encargado de describir en detalle el Proyecto Zero “una iniciativa que empezó en nuestro país de la mano de doce entidades en el año 2023 con el objetivo de llegar a conseguir una generación libre de humo en el año 2030”. Se comenzó a hacer “un trabajo conjunto para sensibilizar de manera global a toda la población española de los riesgos que supone el tabaco”. Ha dado datos: “Anualmente, según la Organización Mundial de la Salud, siete millones de personas mueren como consecuencia del tabaco, el 30 % de las personas que fallecen por cáncer lo hacen como consecuencia del tabaco y, además, el tabaco tiene 16 sustancias cancerígenas”. Por eso “nos parece fundamental hablar del tabaco, hablar de las consecuencias que acarrea y, sobre todo, venir a la Universidad de Almería, con la que estamos desarrollando tantos proyectos de investigación, trabajando en proyectos de prevención, de sensibilización, para que los profesionales y los alumnos conozcan esta iniciativa”.

En ‘Proyecto Zero’ “participaron mil jóvenes de toda España, se concretó en 60 proyectos, de los cuales 35 se han estado pilotando a lo largo de estos años, y nueve de ellos son andaluces”. Se ha invitado a Josué Mantero, joven activista que dentro de esta iniciativa lidera el Movimiento ZeTa-ZePo (Zero Tabaco, Zero Pollution), enfocado en concienciar a la juventud sobre el daño medioambiental que provocan las colillas y promover espacios libres de humo. En ese sentido, Cantero ha enumerado las cinco áreas en las que se concentran los proyectos: “Son Medio Ambiente y Prevención, Ocio y Cultura, Educación e Inclusión, Deporte y Ocio y Tiempo Libre”. En cada una de estas categorías, “los jóvenes han ido presentando proyectos específicos para, en cuestiones de educación y prevención, concienciar a los niños, porque cabe recordar que uno de cada cuatro menores entre 12 y 13 años vapea y consume este tipo de productos, que parece que son inocuos, pero son muy peligrosos, generan adicción y terminan enganchando al tabaco”. Además, “uno de cada dos entre 14 y 18 años lo consume y Andalucía es la comunidad autónoma de mayor riesgo, con más población menor vapeando de toda España”.

Con esos datos en la mano, la presidenta de la ACEE ha reconocido que “nos parecía muy oportuno vincularlo a la universidad al tener aquí a nuestro ‘público diana’”, textualmente. Así, se pretende “que los jóvenes universitarios almerienses lideren la iniciativa y podamos poner en marcha cuestiones importantes para que nuestra ciudad y nuestra provincia sea un lugar libre de humo”. Ha adelantado que la semana que viene habrá más actividades en el campus con motivo del día 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, insistiendo en la idoneidad de “que sean los propios jóvenes los que lideren ese cambio social”. Por último, ha hecho referencia a que en el Reino Unido ya se prohíbe la venta de tabaco y ‘vapeadores’, en una ley que acaba de hacerse pública ,a todos aquellos que hayan nacido después del 1 de enero de 2009, para lograr esa generación libre de humo”, esperando “la ley que está ya a punto de aprobarse en España, que recoge que en determinados entornos y espacios públicos, colegios, espacios culturales, deportivos, el tabaco se restrinja, porque está demostrado que el tabaco es sinónimo de muerte y de cáncer”.