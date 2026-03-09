Salud impulsa una nueva colecta de sangre y plasma en la Universidad de Almería

El delegado de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, anima a la comunidad universitaria a participar en las jornadas de donación

Se podrá donar en horario de mañana y tarde en el Aulario II de la UAL del 9 al 12 de marzo

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, ha animado a la comunidad universitaria a participar en la nueva colecta de sangre y plasma que se celebrará en el Aulario II de la Universidad de Almería (UAL) los días 9, 10, 11 y 12 de marzo, en horario de mañana y tarde, de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

Durante 2025 el Centro de Transfusión de Sangre de Almería ha desarrollado tres campañas de donación en la UA: en marzo (del 10 al 13), en mayo (del 12 al 15) y en octubre (del 6 al 9). En total, en estas doce jornadas acudieron a donar 808 personas, de las cuales 274 eran donantes de primera vez. Del total de participantes, 359 fueron hombres y 449 mujeres. De su generosa participación se obtuvieron 991 donaciones de sangre en total y 46 donaciones de plasma, si bien 98 personas no pudieron hacer efectiva la donación tras la entrevista médica previa.

En el año 2024 también se celebraron dos grandes colectas en la Universidad de Almería, en los meses de marzo y octubre. Estas campañas concluyeron con 863 bolsas de sangre y 49 plasmaféresis, gracias a la participación de 311 hombres y 434 mujeres.

El delegado ha destacado que “la Universidad de Almería suele ser uno de nuestros puntos de extracción más importantes, ya que concentra a una población joven, sana y muy comprometida con la solidaridad. Por ello, este año volveremos a estar cuatro días en el campus, con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los universitarios para que puedan materializar su donación”.

Belmonte ha subrayado además que “las necesidades de sangre continúan siendo elevadas y mantener un nivel adecuado de reservas es fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario. Sin las donaciones no podrían realizarse muchas de las actividades asistenciales de un hospital, desde intervenciones quirúrgicas y partos hasta tratamientos oncológicos o la atención a víctimas de accidentes de tráfico”.

Por su parte, el director del Centro de Transfusión de Sangre de Almería, Aref Laarej, ha señalado que “en la Universidad de Almería predominan las donantes mujeres y la mayor parte de los participantes pertenece a un grupo de edad joven. De hecho, el 46% de los donantes tiene menos de 30 años”. Asimismo, ha indicado que los grupos sanguíneos más frecuentes entre los donantes universitarios son el A positivo (33%) y el O positivo (38%).

Durante la campaña, el equipo del Centro de Transfusión ofrecerá también información sobre la Red Española de Donantes de Médula Ósea (REDMO) con el objetivo de fomentar nuevas inscripciones. Además, los profesionales visitarán diferentes aulas del campus para impartir charlas informativas y resolver las dudas del alumnado.

Laarej ha animado a los donantes a difundir este mensaje solidario entre compañeros y amigos y ha recordado que el objetivo de esta nueva colecta es alcanzar al menos 350 donaciones.

Belmonte ha agradecido a la Universidad de Almería su compromiso, la difusión de la iniciativa y las facilidades para desarrollar la colecta, así como la colaboración permanente de la Asociación de Donantes de Sangre de Almería. “En Almería hemos sido autosuficientes para responder a todas las necesidades de sangre de nuestros hospitales, tanto públicos como privados, gracias a la generosidad de los donantes”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el proceso de donación se realiza con todas las garantías de seguridad y ha invitado a toda la población mayor de 18 años y con buena salud a sumarse a este gesto solidario. “La sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar y solo puede obtenerse gracias a la generosidad de los donantes”, ha concluido.