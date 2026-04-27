La multipremiada obra de títeres ‘Jonás el espermatozoide’ aborda la fecundación en una cita familiar para ‘Delicatessen’ este jueves

De la mano de la compañía Espejo Negro, es la primera vez que el ciclo ofrece una propuesta para toda la familia, aprovechando que el día 1 de mayo no es lectivo

El programa Delicatessen acudirá este jueves, 30 de abril, a las 20.30 horas, a su cita mensual con el público con una nueva propuesta alejada de convencionalismos y con un contrastado nivel de calidad, denominadores comunes de esta actividad que coordina Producciones Axioma para las programaciones de temporada del Área de Cultura, Educación del Ayuntamiento de Almería. En este caso será con ‘El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’, una multipremiada obra de títeres, apta para público infantil a partir de los seis años, de la compañía Espejo Negro, que ha vuelto a sacarlo de gira 15 años después de su estreno.

La sinopsis es la siguiente: Jonás es un diminuto y pequeño espermatozoide que se negaba a concursar en la gran carrera de la fecundación. Prefería dormir y vaguear plácidamente en el interior del testículo donde vivía. Pero el tiempo se acababa, y el vago y dormilón espermatozoide tenía que emprender el viaje más fantástico y alucinante de toda su vida. Un viaje sin retorno, lleno de peligros y aventuras, en busca del óvulo perdido.

La obra se alzó con el Premio MAX 2012 al Mejor Espectáculo Infantil, la producción también recibió el Premio Fetén 2011 a la mejor dirección y el premio al Mejor Espectáculo en el Festival de Títeres de Tolosa.

La propuesta de Ángel Calvente sigue siendo un espectáculo de humor y maestría sobre el escenario, ahora con un nuevo elenco artístico capitaneado por Laín Calvente y nuevo diseños de luces, números musicales y algunas sorpresas más.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal del Teatro Apolo como en la web de entradas del Área, https://almeriaculturaentradas.es/ con un precio único de 14 euros. También lo estarán en la taquilla del Apolo desde una hora antes del comienzo de la representación.

Más sobre la compañía

Espejo Negro es una de las compañías españolas de mayor prestigio y repercusión y uno de los principales exponentes de las posibilidades del teatro de títeres, tanto para adultos como para niños. La sorpresa, la estética, más de 16 espectáculos desde su nacimiento, programas de televisión, giras internacionales por Europa, América y Asia y más de 3.000 funciones avala una trayectoria que sigue sorprendiendo.

Creada en 1989, con un sello absolutamente propio, con un lenguaje corrosivo y burlón, sus espectáculos de sala y calle son provocadores, innovadores y técnicamente impecables, marcando un estilo y una forma de hacer teatro que identifica como creador de un nuevo estilo de teatro con marioneta, a la que dignifica.