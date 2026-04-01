La provincia de Almería cuenta con 32 convenios colectivos vigentes que dan cobertura a 14.000 empresas y casi 84.000 trabajadores

La comisión provincial de seguimiento de la negociación colectiva analiza la situación actual de los convenios y el diálogo laboral

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha acogido hoy la reunión trimestral de la comisión provincial de seguimiento de la negociación colectiva, que ha analizado la situación actual de los convenios colectivos y de la negociación en la provincia de Almería. En la reunión, a la que ha asistido el delegado territorial, Amós García Hueso, han participado representantes de la Confederación de Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) y de los sindicatos UGT y CCOO.

Amós García ha puesto a disposición de las tres organizaciones los instrumentos de mediación tanto del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) como del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) para avanzar en las negociaciones.

La provincia de Almería tiene vigentes 32 convenios colectivos que dan cobertura a 14.037 empresas y 83.967 personas trabajadoras, según refleja el último informe de negociación colectiva del CARL, de febrero de 2026. De estos 32 convenios, dos son originarios y los otros 30 son revisados. Cinco de los convenios son de sector y afectan a 14.010 empresas y 78.850 empleados, mientras que los 27 restantes son de otras tantas empresas con 5.117 trabajadores y trabajadoras.

La jornada promedio semanal recogida en los convenios vigentes en la provincia es de 39,76 horas. El incremento salarial pactado (resultado de calcular la media de los incrementos salariales previstos en los convenios en relación al número de trabajadores) es del 2,33%.

Los principales sectores en función del número de trabajadores cubiertos son: la agricultura (57.281 empleados y 11.001 empresas); el comercio (14.170 trabajadores y 2.762 empresas); el suministro de agua y saneamiento (10.379 empleados y 1.806 empresas); las actividades profesionales (9.399 trabajadores y 1.801 empresas) y las actividades administrativas (8.710 trabajadores y 255 empresas).