La recarga pública gana peso en los viajes de verano y la utiliza el 83% de los conductores de vehículos eléctricos

Álvaro Gutiérrez

El83%delosconductoresdevehículoseléctricosenEspañayautilizalaredpúblicaderecarga, situada en ruta, en la vía pública o en supermercados, centros comerciales y aparcamientos públicos, reflejando que la carga fuera del hogar se ha convertido en una opción preferente de movilidad.

Entre los usuarios que recurren habitualmente a la recarga pública, el 62% confía específicamente en esta infraestructura ultrarrápida para realizar viajes de largo recorrido, especialmente frecuentes durante las vacaciones de verano.

La encuesta identifica que la velocidad de carga, la ubicación del punto y la fiabilidad son los factoresquelosusuariosconsideranmásrelevantesparafavorecerelusodelarecargapública.

La alianza estratégica Iberdrola |bppulseyacuenta conmás de2.500puntosde recarga en la península ibérica, con aproximadamente el 70% ultrarrápidos, en potencias de entre 150 y 600 kW, para garantizar una experiencia de conducciónsin límites en la temporada estival.

Este hábito posibilita que un mayor número de usuarios opte por reducir su huella de carbono también en sus viajes de verano. Según la encuesta, los factores que los usuarios consideran más importantes para utilizar la recarga pública durante sus desplazamientosson:lavelocidaddecargaconun35%,laubicacióndelospuntoscon un 31% y la fiabilidad de la red con un 26%.

“Ladisponibilidaddepuntosdecargaennuestrosdesplazamientosyennuestrodestino devacaciones,asícomosufiabilidadyaltavelocidad,sonclaveenlaexpansióndelcoche eléctrico”, destaca Pablo Pirles, CEO de Iberdrola | bp pulse en España y Portugal. “El éxito de la electrificaciónya es una realidad graciasa redes como la de Iberdrola| bp pulse, que cuentacon más de2.500 puntosderecargaenlapenínsulaibéricaque aportan la confianzayautonomíaquelosusuariosnecesitanparasusviajes”,añade.

Esta situación viene acompañada del despliegue de una red de puntos de recarga que tampocodejadecrecer:enEspañayahaymásde56.000puntosderecargaoperativos, segúnlosdatosdeAEDIVE,deloscuales,Iberdrola|bppulsedestacaconmásde2.500 puntosderecargaoperativos,mayoritariamenteultrarrápidos,conpotenciasentre150 y600kW.Unascaracterísticasqueleconsolidancomoelprincipaloperadordelpaísen materia de recarga ultrarrápida impulsando así la expansión y diversificación de usos del coche eléctrico.

Los conductores de coche eléctrico ya no se limitan a los desplazamientos cortos en ciudad y se lanzan a trayectos de largo recorrido

La reciente encuesta de Iberdrola | bppulse pone de manifiesto la creciente confianza de los conductores de vehículos eléctricos en la infraestructura de recarga pública. El estudiorevelaqueel83%delosusuariosenEspañautilizahabitualmenteestospuntos derecargayque,enlosdesplazamientosdelargorecorrido–especialmentehabituales durantelasvacacionesdeverano–el62%recurreespecíficamentealainfraestructura ultrarrápida para completar sus viajes.

Estos datos demuestran un cambio en los hábitosde consumo: los usuarios ya no se limitan a los trayectos cortos en ciudad, sino que confían plenamente en el coche eléctricopara viajar largas distancias.Unindicador dequelas barreras asociadas a la movilidadeléctrica están perdiendopeso yla confianza delos conductores no dejade crecer.

Asimismo, los datos del estudio reflejan que, entre los jóvenes de 25 a 34 años, la recarga fuera de casa está en constante crecimiento. El 96% de ellos recurre a la red públicaconunafrecuenciamediaalmesdehasta6recargas.Lasnuevasgeneraciones percibenlamovilidadeléctricacomoalgonativoysencillo,quehanintegradodemanera natural en su día a día y esto se traslada a sus hábitos veraniegos.

“Loscambiosenlaculturadelamovilidadnospermitenverunarelacióncadavezmás naturalentreelconductorylarecargapública”,subrayaPirles.“Lanormalizacióndelos puntosderecargapúblicospermiteincorporarlarecargadeformanaturalalos



desplazamientos,consolidandounamovilidadeléctricacadavezmáscómoda,flexibley accesible”.

Laexperienciaimpulsarfilaeleccióndeloperador

España ya cuenta con un parque de más de 400.000 vehículos 100% eléctricos en circulación,segúnelAnuariodelaMovilidadEléctricadelaAsociaciónEmpresarialpara elDesarrolloeImpulsodelaMovilidadEléctrica.Soloen2025sematricularon104.227 coches de este segmento, un 59% más que el año anterior.

Muchos deestos vehículos viajaránesteveranoy sueleccióndeoperador estará muy relacionada con la disponibilidad garantizada, la carga ultrarrápida y una experiencia digital sin fricciones.

“Los conductores españoles buscan tranquilidad: exigen máxima disponibilidad, alta velocidadytransparenciaenlaocupaciónentiemporeal”,apuntaPabloPirles.“Poreso, el valor diferencial de operadores como Iberdrola | bp pulse radica en ofrecer una red amplia,de máximafiabilidadyque ofrezcavariospuntosde recargaen cadaestación, eliminando así esas inquietudes”.

Digitalizaciónyliderazgoenlaexperienciadeusuario

Elestudiodemuestraqueelusuarioescadavezmásdigitalytecnológico,demandando funciones de alto valor añadido en las aplicaciones, tales como la geolocalización inteligente de cargadores cercanos, el pago integrado y, muy especialmente, la información en tiempo real del estado del punto para planificar su ruta con total tranquilidad.

Enestesentido,lossistemasinnovadorescomoAutocharge—queunavezdadodealta inicia la carga automáticamente al conectar el cable al coche— ya cuentan con una elevada aprobación por parte de los usuarios encuestados y un altísimo potencial de crecimiento gracias a su comodidad.

Liderandoelfuturodelamovilidadeléctrica

Los datos de la encuesta reflejan que en la elección del operador influye la capacidad para ofrecer experiencias sencillas, intuitivas y sin fricciones. “En Iberdrola | bp pulse hemosrecogidoelguantedeesteestudio.Elmercadopideeliminarbarrerasynosotros respondemos con una propuesta de valor adaptada a las necesidades reales del conductor”, apunta Pablo Pirles.“Ponemos al clienteenel centro de todo lo queofrecemos sabiendo que cada conductor tiene preferencias diferentes a la hora de recargar su vehículo. A través de una experiencia flexible y sin fricciones, brindamos acceso a las aplicacionesdelosprincipalesoperadoreseuropeosparalosusuariosmásdigitales,así como pago mediante tarjeta bancaria o tarjetas RFID de los operadores y soluciones innovadorascomoAutocharge,quepermiteniniciarlarecargadeformaautomáticaysin necesidadderealizarningunainteracciónadicional.”

Relacionado