Santiago de Compostela, Pamplona y León lideran los viajes en tren este verano

Trainline detecta un fuerte crecimiento de la demanda hacia destinos del norte, impulsado por la mejora de las conexiones ferroviarias y unos precios que siguen hasta un 52% por debajo de los niveles previos a la liberalización

Casi cuatro de cada diez españoles aseguran que están replanteándose cómo viajar en estas vacaciones, principalmente por el coste de los desplazamientos y el precio de los vuelos

Santiago de Compostela (+380%), Pamplona (+149%) y León (+139%) se han convertido en los grandes protagonistas de los viajes en tren de este verano. Según un análisis de Trainline, plataforma líder de reservas de tren y autobús, estos destinos encabezan el crecimiento de pasajeros respecto al verano anterior, reflejando cómo la mejora de las conexiones ferroviarias está reconfigurando los mapas del turismo nacional.

Los datos, correspondientes a las reservas realizadas para viajar entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026, muestran que Santiago de Compostela lidera con diferencia el incremento de la demanda, tras la reestructuración de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Le siguen Pamplona (+149%) y León (+139%), este último impulsado por el efecto de la Variante de Pajares y la mejora de las conexiones del corredor norte.

Entre los destinos que también registran un crecimiento destacado se encuentran Bilbao (+49%), Nîmes (+36%), Aix-en-Provence (+24%), Toledo (+13%), Marsella (+12%), San Sebastián (+11%) y Elche (+8%), consolidando una tendencia hacia una mayor diversificación de los viajes en tren durante el periodo estival.

“El crecimiento que estamos viendo en destinos como Santiago, Pamplona o León demuestra que cuando mejoran las conexiones ferroviarias también cambian los hábitos de viaje. El tren está ganando protagonismo en las vacaciones porque permite acceder de forma cómoda, rápida y competitiva a un abanico cada vez más amplio de destinos”, señala Pedro García, General Manager de Trainline en Europa.

Viajar en tren sigue siendo mucho más barato que antes de la liberalización

El aumento de la demanda coincide con un contexto en el que viajar en alta velocidad continúa siendo significativamente más económico que antes de la apertura del mercado ferroviario. Cinco años después del inicio de la liberalización, los precios medios de los billetes siguen situándose muy por debajo de los niveles registrados en 2019 en la mayoría de los principales corredores.

Actualmente, viajar este verano entre Madrid y Málaga cuesta un 52% menos que antes de la llegada de la competencia, mientras que la ruta Madrid-Valladolid registra una reducción del 51%. También destacan los descensos de precio en las conexiones Madrid-Barcelona (-44%), Madrid-Córdoba (-43%), Madrid-Alicante (-43%), Madrid-Valencia (-38%) y Madrid-Sevilla (-38%).

Otros corredores mantienen igualmente tarifas inferiores a las registradas antes de la liberalización, como Madrid-Santander (-23%), Madrid-Huelva (-22%), Madrid-Zaragoza (-20%), Madrid-Albacete (-15%), Madrid-Cádiz (-12%) y Barcelona-Zaragoza (-11%).

Además, la tendencia de moderación de precios continúa consolidándose más allá del verano. Comparando 2025 frente a 2024, las mayores reducciones se registraron en los trayectos Madrid-Murcia (-18%) y Madrid-Oviedo/Gijón (-17%), mientras que las conexiones con Galicia también experimentaron descensos hacia A Coruña (-11%), Santiago de Compostela (-8%) y Vigo (-8%).

El coste del viaje sigue marcando las decisiones de los españoles

Este auge del tren también responde a un cambio en el comportamiento de los viajeros. Según una encuesta realizada por Netquest para Trainline, casi cuatro de cada diez españoles (40%) aseguran que están replanteándose cómo viajar durante estas vacaciones de verano.

Entre quienes consideran modificar sus planes, el principal motivo es el coste general del desplazamiento (64%), seguido por el precio de los vuelos (40%). Los jóvenes de entre 18 y 29 años son los más proclives a cambiar su forma de viajar, ya que un 49% afirma estar valorando nuevas alternativas de transporte, frente al 40% de media nacional.

Metodologías

Los datos de demanda y precios han sido elaborados por Trainline a partir del análisis de las reservas realizadas en la plataforma.

Las variaciones de pasajeros por destino se han calculado comparando el volumen de reservas para viajes realizados entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026 con el mismo periodo de 2025.

Las variaciones de precios de los principales corredores ferroviarios (Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Córdoba, Madrid-Alicante, Madrid-Valladolid, Madrid-Bilbao, Madrid-Cádiz, Madrid-Huelva, Madrid-Santander, Madrid-Zaragoza, Madrid-Albacete y Barcelona-Zaragoza) se han calculado a partir del precio medio de los billetes reservados en Trainline para viajes realizados entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026, comparándolo con el mismo periodo de 2019, antes de la liberalización del mercado ferroviario español.

Por su parte, las variaciones de precios de las rutas Madrid-Santiago de Compostela, Madrid-Vigo, Madrid-A Coruña, Madrid-Oviedo/Gijón y Madrid-Murcia se han calculado comparando el precio medio de los billetes reservados en Trainline entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, con el objetivo de analizar la evolución más reciente de las tarifas en estos corredores.

La encuesta ha sido realizada por Netquest para Trainline entre el 2 y el 5 de junio de 2026 a una muestra representativa de 1.000 personas mayores de 18 años residentes en España. La muestra ha sido equilibrada por edad, género y región geográfica para reflejar la composición de la población española. Los resultados han sido ponderados para garantizar su representatividad a nivel nacional.

Sobre Trainline

Trainline es la principal plataforma independiente de venta de billetes de tren y autobús para millones de viajeros en todo el mundo. A través de su página web y aplicación móvil, los usuarios pueden buscar, reservar y gestionar sus viajes en un único lugar. Ayudamos a nuestros clientes a encontrar las tarifas más económicas para sus viajes, aportando también información de utilidad y en tiempo real. Nuestro objetivo es hacer de trenes y autobuses un medio de transporte fácil y accesible, animando a los usuarios a elegir la opción de viaje más sostenible y respetuosa con el medioambiente.

Con más de 55 millones de descargas en todo el mundo en su aplicación móvil, Trainline opera en España desde 2016. A día de hoy, la compañía dispone de acuerdos con más de 30 operadores de autobús y tren en nuestro país, incluyendo Renfe (AVE y AVLO), Ouigo, Iryo y Alsa.

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