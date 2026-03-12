La secretaria de Estado de Migraciones y el subdelegado del Gobierno participan en las IV Jornadas de Extranjería

Más de 500 personas están inscritas en estas jornadas que organiza el Colegio Oficial de Graduales Sociales de Almería

La secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Pilar Cancela, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, han participado esta mañana en las IV Jornadas de Extranjería organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería. Más de 500 personas de diferentes ámbitos profesionales están inscritas en esta actividad formativa que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce hasta mañana viernes.

En su intervención durante las ponencias desarrolladas esta mañana, la secretaria de Estado de Migraciones ha asegurado que “en España damos la bienvenida al talento de todas las nacionalidades”, a la vez que ha afirmado que “la mayoría de las personas que vienen a nuestro país lo hacen buscando trabajo, que es una verdadera palanca de inclusión social”.

Por su parte, el subdelegado ha subrayado “la importancia de organizar jornadas como las que hoy se celebran en una provincia como Almería donde el 25% de las personas afiliadas a la Seguridad Social son de origen extranjero”. Martín Fernández además ha querido agradecer al Colegio de Graduados Sociales “la organización de este congreso que cada año supera el número de inscritos y que muestra el valor del fenómeno migratorio en su conjunto”. Para finalizar, ha querido felicitar al jefe de la Oficina de Extranjería de Almería y director académico de las jornadas, Francisco Javier Durán, por la calidad de las ponencias que abordan en un contexto global temas relacionados con las migraciones y el reglamento de Extranjería.

En las jornadas han participado además la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería, Mª del Mar Ayala, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán.