HISTÓRICO: El Clínicas Dentales Manuel Cara CB La Mojonera se corona campeón de la Liga Nacional

El baloncesto mojonero ha vivido una jornada épica que quedará grabada en los libros de historia del deporte local y provincial. El equipo Clínicas Dentales Manuel Cara CB La Mojonera se ha proclamado oficialmente campeón del Grupo B de la LN1 femenina tras una última jornada cargada de emoción y tensión.

Una victoria de casta ante el Raca Granada

El conjunto dirigido por Cata, Luis y Tina afrontaba el último partido de liga regular con un objetivo claro: asegurar la segunda plaza frente a un rival directo, el Raca Granada. En un pabellón volcado con su afición, las mojoneras impusieron su característica intensidad defensiva desde el inicio, llegando al descanso con una ventaja de 31 – 19.

Pese a una ligera relajación en el tercer cuarto que permitió a las granadinas recortar distancias, las locales recuperaron su mejor versión en el último periodo para cerrar el encuentro con un definitivo 57 – 50.

Del júbilo a la euforia: un liderato inesperado

La celebración inicial por la victoria se transformó en euforia total minutos después. La derrota del líder, Salliver, en su visita a la pista de Fundación, propició un vuelco en la clasificación que otorgó el primer puesto al equipo de La Mojonera.

«Este éxito es de todo el club, de las jugadoras por creer y de los entrenadores que las han formado durante años», declaró emocionado el entrenador Cata al finalizar el encuentro.

Un proyecto con sello propio

Este título es el resultado de un proyecto iniciado hace cinco años, caracterizado por su apuesta firme por la cantera:

Identidad local: El bloque está formado por 10 jugadoras de la casa que visten la camiseta del club desde categoría premini.

El bloque está formado por que visten la camiseta del club desde categoría premini. Compromiso: El equipo cuenta con el respaldo fundamental de patrocinadores, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera y de una afición incondicional.

El equipo cuenta con el respaldo fundamental de patrocinadores, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera y de una afición incondicional. Nombres propios: El triunfo lleva la firma de María, Salma, Lola, Cristina, Dima, Elena, Johanna, Fani, Isa, Candela, Patri y Martina.

Próximo reto: Cuartos de final

La temporada histórica del CB La Mojonera no termina aquí. El equipo ya tiene la mirada puesta en el cruce de cuartos de final, donde se enfrentará al Ciudad de Moguer (Huelva). Tras alcanzar la cima de su grupo, el mensaje del club es claro: «Es obligatorio soñar».

Los siete miembros del equipo de investigación Sport Research Group autores del estudio.